Врач назвала основные причины болей в животе

Боль в животе является одной из самых частых причин обращений к врачу. Этот симптом может быть следствием различных патологий — от приступа холецистита и аппендицита до мочекаменной болезни, рассказала «Известиям» 7 декабря ведущий гастроэнтеролог клиники «Ниармедик» Анастасия Складчикова.

По ее словам, наиболее часто боль возникает при вздутии желудочно-кишечного тракта из-за потребления пищи богатой углеводами, которые плохо и не полностью всасываются в тонком кишечнике, что приводит к повышенному газообразованию.

«Такая боль ощущается как распирание и тяжесть по всему животу. Снять чувство распирания поможет прием пеногасителя, это лекарственные препараты, которые восстанавливают всасывание газов через кишечную стенку, ускоряют движение газов и их выделение. При сохранении симптомов следует обратиться за медицинской помощью», — рассказала Складчикова.

Локализация боли в области правого подреберья может быть связана с патологией желчного пузыря и желчевыводящих путей. Такая боль нередко сопровождается тошнотой. На практике причин такой боли может быть множество, от спазма сфинктера Одди до обострения желчекаменной болезни, отметила врач.

«Если боль нестерпимая, в обязательном порядке следует вызвать бригаду скорой помощи для исключения острой хирургической патологии. Если боль ощущается как дискомфорт либо тяжесть в правом подреберье, достаточно принять спазмолитик», — подчеркнула она.

Боль при патологии верхних отделов желудочно-кишечного тракта, по ее словам, ощущается как жжение в области солнечного сплетения. Часто сопровождается изжогой и ощущением кислого вкуса во рту. Такая боль чаще всего свидетельствует о воспалении в слизистой оболочке пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Ее поможет облегчить прием антисекреторного препарата.

«Однако дальнейшее обращение к врачу обязательно для выяснения точной причины боли и локализации патологического процесса. Если жжение в области солнечного сплетения сопровождается черным стулом и рвотой темного цвета, следует сразу вызвать скорую помощь», — подчеркнула гастроэнтеролог.

При остром аппендиците обычно появляется нестерпимая боль в области пупка, которая постепенно распространяется на правую нижнюю часть живота, также она может сопровождаться рвотой. Болевые ощущения быстро усиливаются при движении, кашле или глубоком вдохе, рассказала врач.

«Острый аппендицит — это не безобидное заболевание. При возникновении подобных симптомов следует также сразу вызвать бригаду скорой помощи», — отметила она.

Боль при патологии органов мочеполовой системы, по ее словам, часто локализуется в нижних отделах живота и требует обязательного обращения к профильному специалисту.

В заключение специалист отметила, что при острой нестерпимой боли в животе до приезда бригады скорой медицинской помощи не рекомендуется принимать обезболивающие препараты, так как они могут маскировать острую патологию, требующую срочного хирургического вмешательства. В этом случае нужно следовать дистанционным рекомендациям врача.

«Самостоятельно определить характер и причины боли не всегда возможно. Важно прислушиваться к своему состоянию и своевременно обращаться к врачу. Только так можно избежать потери времени и ошибок при выборе препарата и метода лечения», — подытожила Складчикова.

5 декабря врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники», к.м.н. Оксана Михалева рассказала, что чрезмерное употребление алкогольных напитков, а также обилие в рационе жирной пищи могут нарушить правильное функционирование поджелудочной железы.