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Премьер Норвегии в беседе с пранкерами назвал позором скандал с Гунько в Канаде

Премьер Норвегии о скандале в парламенте Канады с Гунько: это был позор
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Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре от лица высокопоставленного африканского чиновника. Тот назвал большим позором для Канады приглашение 98-летнего Ярослава Гунько (Хунки), бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина», в парламент страны в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Отрывок диалога пранкеры опубликовали 6 декабря в своем Telegram-канале.

«Это было большим позором для Канады, а не для Украины. У этого человека было очень сложное и проблемное прошлое в Канаде, и это вызвало конфуз», — сказал Стёре.

Кроме того, премьер-министр Норвегии также рассказал о точке зрения Осло по поставкам Киеву истребителей F-16. По его словам, речь идет о семи или восьми самолетах.

«Я думаю, F-16 ─ это довольно далекая перспектива, потому что невозможно эксплуатировать такую ​​систему без длительного времени для подготовки и создания значительной инфраструктуры», — отметил он.

Также Стёре выступил за дипломатические пути урегулирования конфликта на Украине, он высказался за сепаратные переговоры. Норвежский премьер-министр отметил, что украинское контрнаступление не приводит к такому быстрому прогрессу, как хотелось бы Киеву.

«Большинство подобных конфликтов на каком-то этапе заканчиваются за столом переговоров. Поэтому, если мы сможем сократить это время, я полностью это поддерживаю», — указал он.

Помимо этого, норвежский премьер ответил на вопрос о подрыве «Северных потоков». Стёре подчеркнул, что Норвегия не причастна к диверсиям, а расследование случившегося продолжается.

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Ранее, 31 октября, Вован и Лексус от лица африканского чиновника провели разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В нем она признала, что украинское контрнаступление ничего не изменило, и многие устали от конфликта в стране. Глава правительства также заявила «африканским чиновникам», что украинцы имеют право на героизацию националиста Степана Бандеры.

В сентябре политолог Алексей Кочетков в беседе с «Известиями» указал, что на Украине уже много лет активно продвигается реваншистский, неонацистский нарратив, связанный в первую очередь с пересмотром итогов Второй мировой войны. По его словам, официальная идеология современного Киева — это интегральный национализм, который был на вооружении у организации украинских националистов в годы Второй мировой войны.

Об этом также неоднократно высказывался президент РФ Владимир Путин. Так, в сентябре российский лидер заявил, что Зеленский прикрывает героизацию нацизма. Он добавил, что украинского лидера, являющегося этническим евреем, поставили западные страны, чтобы прикрыть античеловеческую сущность киевского режима.

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