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Премьер Италии признала отсутствие результатов контрнаступления ВСУ

Премьер Италии Мелони: контрнаступление ВСУ идет не так, как ожидалось
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Andriy Andriyenko
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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) ничего не изменило. В разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые вели беседу от имени высокопоставленного африканского чиновника, политик заявила, что многие устали от конфликта на Украине.

«Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Да, проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон», — сказала она во время беседы, опубликованной в Rutube-канале пранкеров.

Мелони добавила, что у нее есть «некоторые соображения» касательно данной ситуации, но пока она ждет «подходящего» момента, чтобы поделиться ими.

«Контрнаступление Украины, возможно, идет не так, как они ожидали. Оно идет, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта», — объяснила Мелони.

Кузнецов и Столяров также пожаловались итальянскому премьеру на отсутствие помощи странам Африки, потому что все деньги Запад направляет Украине. На эти слова Мелони ответила тем, что сейчас она работает над организацией поддержки Африке.

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Ранее, 30 октября, американский профессор Джон Миршаймер заявил, что провал украинского контрнаступления стал настоящей катастрофой для Киева. Эксперт отметил, что тема украинского конфликта ушла на второй план в повестке западной прессы из-за неудач ВСУ.

За день до этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube-канале Judging Freedom заявил, что ВСУ могут потерпеть окончательное поражение с наступлением холодов. Президенту США Джо Байдену придется признать, что ошибался, когда полагал, что Россия якобы проигрывает, наоборот, РФ побеждает, добавил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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