Эксперт дала советы по созданию надежного пароля

Руководитель команды антифишинга Почты Mail.ru Ксения Кокорева назвала использование длинных паролей одним из правил их надежности.

В беседе с «Газетой.Ru» во вторник, 5 декабря, эксперт отметила, что чем больше символов содержится в пароле, тем сложнее будет мошенникам его подобрать.

По ее словам, рекомендуется использовать минимум 12 символов и включать различные типы символов 3–4 категорий — заглавные и строчные буквы, специальные символы и цифры, пишет сайт kp.ru.

Кроме того, не стоит использовать один и тот же пароль для разных аккаунтов, сообщает телеканал «360». В этом случае злоумышленник может получить доступ к аккаунту на одном ресурсе и проверить, подходит ли он или похожие комбинации к аккаунту на другом ресурсе.

По словам Кокоревой, хорошим выбором будет создавать случайные пароли. Как правило, это набор никак не связанных символов или слов. Например, zz6M36Man%b&L. Также она посоветовала использовать парольные менеджеры — специальные программы, сохраняющие пароли в зашифрованном формате и заполняющие их автоматически при необходимости.

«Они помогают управлять большим количеством сложных паролей без их запоминания, а также при необходимости могут генерировать пароли для разных аккаунтов», — приводит слова специалиста RT.

Также она предостерегла от создания паролей на основе личных данных — Ф.И.О., даты рождения, паспортных данных или номера телефона. Также не нужно использовать простые клавиатурные сочетания — qwerty, qawsed или 123qwerty, и словарные пароли.

Надежным способом предотвращения взлома является защита аккаунта с помощью двухфакторной аутентификации. При ее подключении пользователю потребуется не только вводить логин и пароль при входе, но и проверочные коды, которые можно получать через СМС или звонок с голосовым сообщением. Такая защита также предупредит о попытке входа в аккаунт и поможет в блокировке взломов.

Также 5 декабря в управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ (УОС) МВД рассказали «Известиям», что увеличение количества IT-преступлений в России может быть связано с ростом использования интернета. В МВД подчеркнули, что наиболее эффективным методом противодействия киберпреступлениям остается профилактическая работа с населением, его информирование о новых способах и схемах совершения высокотехнологичных преступлений и методах защиты граждан от них.

В ноябре функция защиты чатов с помощью секретного кода стала доступна некоторым пользователям мессенджера WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta). Как отмечает НСН, защищенные чаты не будут отображаться в общем списке. Посторонний не сможет найти защищенные чаты и получить доступ к ним.

В октябре замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о способах защиты смартфона от схемы мошенников с СМС. По его словам, человеку присылают сообщение, в котором содержится вредоносная ссылка, чаще всего открывается форма для заполнения данных. Туда мошенник предлагает жертве ввести свои логин и пароль или другую необходимую информацию. Целью злоумышленников является получение доступа к приложению банка. После этого производится восстановление удаленного доступа к приложениям банка через пароль.

Для того чтобы обезопасить себя от подобных схем, стоит воспользоваться специальным антиспам-приложением, которое распознает звонки и сообщения злоумышленников и блокирует их, и установить в приложениях двухфазную аутентификацию, которая станет барьером от мошенников.