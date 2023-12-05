В МВД назвали причину роста IT-преступности в России

Увеличение количества IT-преступлений в России может быть связано с ростом использования интернета. Об этом «Известиям» 5 декабря рассказали в управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ (УОС) МВД.

По данным ведомства, в январе–октябре 2023 года было зарегистрировано 561,2 тыс. преступлений, совершенных с использованием технологий IT, что на 30,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 25,6% в январе–октябре 2022 года до 33,9%

«Продолжающееся увеличение количества преступлений в IT-сфере может быть обусловлено ростом использования интернета в качестве средства коммуникации и коммерции, а также привлекательности информационно-коммуникационной среды для уголовного элемента за счет факторов анонимности, трансграничности и относительно простого способа обогащения», — уточнили в ведомстве.

С учетом статистических данных наибольшее влияние на ситуацию в данной сфере оказывают являющиеся наиболее многочисленным дистанционные мошенничества и кражи, которые при этом демонстрируют максимальный совокупный рост (+41,5% и +4,5% соответственно).

В МВД подчеркнули, что в связи с этим наиболее эффективным методом противодействия с киберпреступлениями остается профилактическая работа с населением, его информирование о новых способах и схемах совершения высокотехнологичных преступлений и методах защиты граждан от них.

Ранее, 24 ноября, руководитель отдела безопасности «СберНПФ» Сергей Овсепян рассказал «Известиям», что злоумышленники придумывают новые схемы мошенничества с использованием фишинговых сайтов, фейковых приложений и скидочных купонов. Он отметил, что риск попасться на их уловки повышается в условиях сезона предновогодних распродаж.