Реклама
Прямой эфир
Мир
Ким Чен Ын назвал бесценной победой запуск космического спутника КНДР
Армия
Снайперы ВС РФ остановили ротацию ВСУ на южнодонецком фронте
Общество
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада
Мир
Спикер парламента Ливии высоко оценил уровень отношений с РФ
Мир
В ЕС допустили возможность принятия Молдавии и Грузии в союз по частям
Происшествия
Трансформатор и около 120 литров топлива горят на подстанции «Чагино»
Мир
Командир «Ахмата» допустил начало переговоров с Киевом весной 2024 года
Экономика
ЦБ поддержал запрет покупки иностранных бумаг на ИИС
Мир
Финляндия объявила о закрытии еще трех КПП на границе с Россией
Общество
МЧС предложило давать выходной россиянам в чрезвычайных ситуациях
Мир
В США призвали отменить санкции против России для мира на Украине
Мир
Умер польский актер из комедии «Ва-банк» и саги «Ведьмак» Влодимеж Мусял
Общество
Еще 103 эвакуированных из сектора Газа россиянина доставлены в Москву
Общество
МВД России объявило в розыск правозащитника Григория Свердлина

Эксперт рассказал о способах защиты персональных данных от киберпреступников

Эксперт Овсепян: один из признаков поддельного сайта — грамматические ошибки
0
Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Злоумышленники придумывают всё новые схемы мошенничества с использованием фишинговых сайтов, фейковых приложений и скидочных купонов. Риск попасться на их уловки повышается в условиях сезона предновогодних распродаж, отметил руководитель отдела безопасности «СберНПФ» Сергей Овсепян. Эксперт рассказал «Известиям», как распознать обман и защититься от него.

«Одной из стратегий, которую часто используют киберпреступники, стало выманивание персональных финансовых данных пользователей через фейковые скидочные купоны. Мошенники присылают на электронную почту различные спецпредложения, которые якобы помогут сэкономить до 90% на покупках в интернете. Однако, чтобы воспользоваться купоном, нужно ввести свои личные данные, включая реквизиты банковской карты. В результате киберпреступники получают доступ к счету жертвы», — уточнил эксперт.

По его словам, другой распространенный способ мошенничества — фишинговые сайты, которые похожи на онлайн-платформы госорганов, банков, популярных соцсетей, маркетплейсов и других компаний. Еще одна разновидность обмана — копии известных приложений.

Сетевой протокол: треть преступлений в России стали совершать с помощью IT
Почему злоумышленники уходят в онлайн, а фишинг снова становится популярным

Для того чтобы не стать жертвой киберпреступников, нужно знать, чем отличаются фишинговые сайты от оригинальных платформ, каким приложениям и рассылкам не стоит доверять, добавил Овсепян. Он назвал признаки поддельных сайтов и привел несколько советов, которые помогут избежать уловок аферистов.

«Чтобы проверить достоверность сайта, достаточно просмотреть его адресную строку. Перед ней будет значок замка, на который можно кликнуть и узнать, кому принадлежит сайт. Если замок красного цвета или открыт, то этот ресурс нельзя использовать. Лучше позвонить в службу поддержки и убедиться в достоверности платформы», — сказал эксперт.

Кроме того, адресная строка сайта не должна содержать буквы, заменяющие латинские.

Также следует обращать внимание на контакты, которые указаны на сайте. Овсепян отметил, что мошенники звонят с личных телефонов, а компании пользуются городскими номерами. В случае если человек сомневается во входящем звонке, стоит повесить трубку и перезвонить самому, посоветовал эксперт.

При этом на поддельном сайте могут быть грамматические ошибки: киберпреступники часто их делают при переносе контента.

«При получении скидочного купона проверяйте достоверность акции и репутацию продавца. Остерегайтесь рассылок с вложениями», — рекомендовал эксперт.

В то же время он рассказал, что при решении скачать мобильное приложение стоит посмотреть отзывы и количество скачиваний. Если их мало, то это повод задуматься, не является ли приложение мошенническим, считает Овсепян.

Он подчеркнул, что не стоит совершать покупки в интернете, используя общественный Wi-Fi.

«Киберпреступники могут получить доступ к личной информации через такое соединение. Также мошенники могут создать дублер общественной сети и украсть финансовые сведения, которые пользователь вводил при онлайн-покупке», — сказал эксперт.

Оплачивать товары из интернет-магазинов можно только через систему быстрых платежей, связанную с банком. Система никогда не запросит остаток по карте или телефон, а для подтверждения перевода направит соответствующее сообщение, добавил Овсепян.

Ранее, 19 ноября, сообщалось, что с января по сентябрь 2023 года доля преступлений, совершенных с применением информационных технологий, выросла до 33,3% в общем числе зарегистрированных дел. По данным МВД России, больше всего в абсолютном выражении за год увеличилось количество преступлений с использованием интернета — с 276,1 тыс. до 377,6 тыс. На втором и третьем местах оказались мошенничества, совершенные с применением средств мобильной связи и пластиковых карт. Их число увеличилось до 220,2 тыс. и 99,6 тыс. соответственно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023