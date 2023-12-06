В 2014 году свергнуть избранное правительство на Украине помогли США. Об этом 5 декабря рассказал конгрессмен Томас Мэсси в программе американского тележурналиста Такера Карлсона.

«В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России. Я говорил, эти санкции, бряцание оружием, резолюции будут иметь последствия, и у них были последствия», — сообщил он.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал это интервью, отметив, что отрадно слышать трезвые голоса в США.

20 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина после евромайдана перестала быть самостоятельной. Она назвала страну «нищей и вымирающей территорией, которая находится на содержании западных колонизаторов». Дипломат также указала на то, что украинский народ вынужден жить при тирании и полностью зависеть от «внешних подачек».

21 ноября 2013 года в Киеве начался евромайдан — стихийные акции протеста. В тот день правительство Украины объявило о приостановке подготовки к заключению соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), которое планировалось подписать на саммите Восточного партнерства 28–29 ноября. В соглашении Международный валютный фонд (МВФ) 20 ноября потребовал от украинских властей повысить тарифы на газ и отопление на 40%, заморозить зарплаты и сократить бюджетные расходы.

Позднее, в феврале 2014 года, в Киеве был открыт огонь по активистам евромайдана и правоохранителям. Жертвами стали 53 человека. Новые власти Украины возложили вину за произошедшее на бывшее руководство страны и силовиков. Евромайдан вылился в политический кризис, а затем привел к эскалации на востоке Украины в 2014 году.