Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg сообщило о неудачной попытке Запада изолировать Россию
Мир
Лидер КНДР Ким Чен Ын расплакался на Общереспубликанском съезде матерей
Общество
В ряде регионов России объявлено штормовое предупреждение из-за холода
Мир
В США назвали сроки продолжения операции Израиля в секторе Газа
Экономика
Цена нефти Brent на ICE опустилась до $77 за баррель впервые с 16 ноября
Происшествия
Более 40 строителей аэропорта отравились на Камчатке
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –12 градусов в Москве 6 декабря
Мир
Посол Израиля в РФ сообщил о наличии выходцев из СССР среди погибших в ЦАХАЛ
Мир
В Белом доме прокомментировали отказ ХАМАС освободить женщин-заложниц
Мир
Посольство Боливии подтвердило желание страны вступить в БРИКС
Мир
Республиканцы покинули совещание по вопросу оказания помощи Украине
Мир
Посол Израиля в России анонсировал завершение миссии в конце декабря
Экономика
Доля рубля при расчетах с Европой достигла рекорда
Экономика
На производстве вертолетов Ми-8 и «Ансат» выявили поддельные детали
Экономика
Россиянам не возместят цену авиабилетов в случае болезни или смерти родственников

Конгрессмен признал участие США в госперевороте на Украине в 2014 году

Конгрессмен США Мэсси: США в 2014 году помогли свергнуть правительство Украины
0
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2014 году свергнуть избранное правительство на Украине помогли США. Об этом 5 декабря рассказал конгрессмен Томас Мэсси в программе американского тележурналиста Такера Карлсона.

«В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России. Я говорил, эти санкции, бряцание оружием, резолюции будут иметь последствия, и у них были последствия», — сообщил он.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал это интервью, отметив, что отрадно слышать трезвые голоса в США.

All done: как 10 лет назад на Украине начался госпереворот
Кому это было выгодно и зачем сейчас Зеленский говорит о новом майдане

20 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина после евромайдана перестала быть самостоятельной. Она назвала страну «нищей и вымирающей территорией, которая находится на содержании западных колонизаторов». Дипломат также указала на то, что украинский народ вынужден жить при тирании и полностью зависеть от «внешних подачек».

21 ноября 2013 года в Киеве начался евромайдан — стихийные акции протеста. В тот день правительство Украины объявило о приостановке подготовки к заключению соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), которое планировалось подписать на саммите Восточного партнерства 28–29 ноября. В соглашении Международный валютный фонд (МВФ) 20 ноября потребовал от украинских властей повысить тарифы на газ и отопление на 40%, заморозить зарплаты и сократить бюджетные расходы.

Позднее, в феврале 2014 года, в Киеве был открыт огонь по активистам евромайдана и правоохранителям. Жертвами стали 53 человека. Новые власти Украины возложили вину за произошедшее на бывшее руководство страны и силовиков. Евромайдан вылился в политический кризис, а затем привел к эскалации на востоке Украины в 2014 году.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023