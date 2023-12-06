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Редчайшего горала засняли в нацпарке «Земля леопарда»

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Фото: национальный парк «Земля леопарда»
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В нацпарке «Земля леопарда» 6 декабря был зафиксирован редчайший горал. Он попал на видео, которое было снято автоматической камерой.

Отмечается, что за 11 лет работы национального парка это уже девятый случай, когда удалось заснять скрытного копытного на фотоловушку. Более того, запечатленная автоматической камерой особь ранее не регистрировалась учеными.

Специалисты смогли определить это благодаря уникальной форме рогов у всех горалов. Таким образом, у ученых будет возможность определить численность этого редкого животного.

Амурский горал достаточно редкое животное как в России, так и во всем мире. Этот вид внесен в Международную Красную книгу как «уязвимый». В мире всего около 1500 особей. Одна из популяций как раз обитает в «Земле леопарда».

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1 декабря сообщалось, что птенцы киви впервые за 100 лет родились в дикой природе. Восстановление популяции киви началось в 2022 году, когда 11 особей были выпущены на обширные холмистые сельскохозяйственные угодья в Макаре — примерно в 25 минутах езды от центра города. В течение следующих нескольких месяцев было выпущено около 50 птиц. В ближайшие пять лет планируется дополнить популяцию еще 200 особями.

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