В ряде регионов России объявлено штормовое предупреждение из-за холода

Аномальное и опасное похолодание придет в большинство регионов России в период с 6–7 по 10 декабря. Температура будет ниже климатической нормы. Об этом 5 декабря сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Длительный период очень холодной погоды — это опасное явление. В Московской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской, Брянской областях температура будет на 7–14 градусов ниже нормы, а в Ивановской, Ярославской, Тверской областях — на 16–18 градусов ниже нормы. Это значит, что в большинстве регионов морозы будут в диапазоне 16–23 градуса, а в этих северных регионах — 25–29 градусов», — рассказал Вильфанд.

В большинстве регионов Северо-Западного федерального округа температура будет на 7–14 градусов ниже нормы, а морозы прогнозируются до 15–25 градусов. В Архангельской области, Ненецком автономном округе ожидается до минус 27–34 градусов, а в Коми — до 37 градусов.

«Приволжский федеральный округ ожидают отклонения от нормы на 14–21 градус, а в Кировской, Нижегородской областях, Пермском крае — на 20–23 градуса. Это означает, что в большинстве регионов морозы прогнозируются до 20–27 градусов, а в этих трех — до 28–36 градусов», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра.

Метеоролог также отметил, что «смотреть на карту России сейчас очень непривычно, все эти регионы посинели от холода, они окрашены густым синим цветом». Ситуация редкая и опасная, ожидается очень холодная погода длительный период на такой огромной территории, подытожил Вильфанд.

Ранее, 5 декабря, Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за очень низких температур. Отмечается, что аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–10 градусов ниже климатической нормы ожидается с 5 по 9 декабря.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов 4 декабря рассказал, что в течение всей недели температура в Москве будет снижаться и к пятнице достигнет отметки –20 градусов.