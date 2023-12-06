Реклама
Прямой эфир
Мир
Лидер КНДР Ким Чен Ын расплакался на Общереспубликанском съезде матерей
Общество
В ряде регионов России объявлено штормовое предупреждение из-за холода
Мир
В США назвали сроки продолжения операции Израиля в секторе Газа
Экономика
Цена нефти Brent на ICE опустилась до $77 за баррель впервые с 16 ноября
Происшествия
Более 40 строителей аэропорта отравились на Камчатке
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –12 градусов в Москве 6 декабря
Мир
Посол Израиля в РФ сообщил о наличии выходцев из СССР среди погибших в ЦАХАЛ
Мир
В Белом доме прокомментировали отказ ХАМАС освободить женщин-заложниц
Мир
Посольство Боливии подтвердило желание страны вступить в БРИКС
Мир
Республиканцы покинули совещание по вопросу оказания помощи Украине
Мир
Посол Израиля в России анонсировал завершение миссии в конце декабря
Экономика
Доля рубля при расчетах с Европой достигла рекорда
Экономика
На производстве вертолетов Ми-8 и «Ансат» выявили поддельные детали
Экономика
Россиянам не возместят цену авиабилетов в случае болезни или смерти родственников
Мир
Зеленский отменил выступление в сенате США в последнюю минуту
Сюжет:

В ряде регионов России объявлено штормовое предупреждение из-за холода

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аномальное и опасное похолодание придет в большинство регионов России в период с 6–7 по 10 декабря. Температура будет ниже климатической нормы. Об этом 5 декабря сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Длительный период очень холодной погоды — это опасное явление. В Московской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской, Брянской областях температура будет на 7–14 градусов ниже нормы, а в Ивановской, Ярославской, Тверской областях — на 16–18 градусов ниже нормы. Это значит, что в большинстве регионов морозы будут в диапазоне 16–23 градуса, а в этих северных регионах — 25–29 градусов», — рассказал Вильфанд.

В большинстве регионов Северо-Западного федерального округа температура будет на 7–14 градусов ниже нормы, а морозы прогнозируются до 15–25 градусов. В Архангельской области, Ненецком автономном округе ожидается до минус 27–34 градусов, а в Коми — до 37 градусов.

«Приволжский федеральный округ ожидают отклонения от нормы на 14–21 градус, а в Кировской, Нижегородской областях, Пермском крае — на 20–23 градуса. Это означает, что в большинстве регионов морозы прогнозируются до 20–27 градусов, а в этих трех — до 28–36 градусов», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра.

Метеоролог также отметил, что «смотреть на карту России сейчас очень непривычно, все эти регионы посинели от холода, они окрашены густым синим цветом». Ситуация редкая и опасная, ожидается очень холодная погода длительный период на такой огромной территории, подытожил Вильфанд.

Москва под шубой: после снежного ноября столицу ждет холодный декабрь
К новогодним праздникам воздух немного потеплеет

Ранее, 5 декабря, Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за очень низких температур. Отмечается, что аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–10 градусов ниже климатической нормы ожидается с 5 по 9 декабря.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов 4 декабря рассказал, что в течение всей недели температура в Москве будет снижаться и к пятнице достигнет отметки –20 градусов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023