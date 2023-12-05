В Уэльсе задержали подозреваемого в покушении на убийство женщины

На юге Уэльса задержан 28-летний мужчина, нанесший ножевое ранение женщине. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщило отделение местной полиции в социальной сети X (бывш. Twitter).

«После сообщения о том, что сегодня утром была ранена ножом 29-летняя женщина <...> полицейские произвели задержание 28-летнего мужчины из Мертира по подозрению в покушении на убийство», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ведомстве добавили, что в настоящее время подозреваемый находится под стражей в полиции.

Ранее, 23 ноября, стало известно об атаке мужчины с ножом на прохожих в центре Дублина. Пострадавшие и сам нападавший были госпитализированы. Уточнялось, что совершивший нападение на трех детей и женщину является уроженцем другой страны, проживающим в Ирландии 20 лет.

Позднее сообщалось, что в ирландской столице начались столкновения с местными сотрудниками полиции и спецназа в результате произошедшего нападения. Участники беспорядков совершили поджог одного из автомобилей патрульной службы, одновременно выпустив сигнальные ракеты в сотрудников правопорядка.