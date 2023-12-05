Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден был «убит горем» из-за крушения конвертоплана в Японии
Общество
Только 5% работодателей в РФ отказались от новогодних корпоративов
Мир
Нетаньяху заявил об уничтожении командиров половины батальонов ХАМАС
Мир
Немецкий журналист назвал контрнаступление ВСУ крупнейшим просчетом США
Спорт
«Спартак» со счетом 8:7 обыграл «Динамо» и возглавил Западную конференцию КХЛ
Мир
В минобороны Израиля сообщили об утрате контроля ХАМАС над сектором Газа
Мир
Авиация коалиции США шесть раз нарушила воздушное пространство Сирии
Мир
Нетаньяху отверг возможность международного участия в демилитаризации Газы
Мир
В Госдепе заявили об исчерпании администрацией США средств для Украины
Происшествия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Мир
Заседание СБ ООН по проблеме поставок оружия Киеву пройдет 11 декабря
Мир
Госдеп сделал России новое предложение по обмену Уилана
Мир
На Украине подписали закон о налоговых проверках
Экономика
Стоимость биткоина превысила $44 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года
Мир
В офисе Зеленского признали риск поражения Украины без помощи США

В Уэльсе задержали подозреваемого в покушении на убийство женщины

0
Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На юге Уэльса задержан 28-летний мужчина, нанесший ножевое ранение женщине. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщило отделение местной полиции в социальной сети X (бывш. Twitter).

«После сообщения о том, что сегодня утром была ранена ножом 29-летняя женщина <...> полицейские произвели задержание 28-летнего мужчины из Мертира по подозрению в покушении на убийство», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ведомстве добавили, что в настоящее время подозреваемый находится под стражей в полиции.

Ранее, 23 ноября, стало известно об атаке мужчины с ножом на прохожих в центре Дублина. Пострадавшие и сам нападавший были госпитализированы. Уточнялось, что совершивший нападение на трех детей и женщину является уроженцем другой страны, проживающим в Ирландии 20 лет.

Мужчина с ножом атаковал прохожих в центре Дублина

Позднее сообщалось, что в ирландской столице начались столкновения с местными сотрудниками полиции и спецназа в результате произошедшего нападения. Участники беспорядков совершили поджог одного из автомобилей патрульной службы, одновременно выпустив сигнальные ракеты в сотрудников правопорядка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023