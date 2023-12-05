Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Сергиевом Посаде водитель сбил автоинспектора и скрылся
Мир
CNN спрогнозировал лишение Украины финансирования США из-за провала ВСУ
Мир
США ввели визовые ограничения против причастных к насилию на Западном берегу Иордана
Спорт
ХК «Спартак» представил Ковальчука в качестве игрока команды
Экономика
Биткоин побил очередной рекорд стоимости с апреля 2022 года
Мир
ХАМАС заявило об удержании оставшихся заложников до прекращения агрессии Израиля
Культура
Лауреатом премии «Большая книга – 2023» стал писатель Водолазкин
Мир
Госдеп США объявил награду в $7 млн за информацию об Артеме Уссе
Мир
СМИ заявили о намеренном затягивании Западом конфликта на Украине
Общество
Путин впервые посетил центр знаний «Машук»
Мир
Украина выделила почти $900 тыс. на фортификацию Запорожской области
Общество
Россия с января усилит ограничение поставок нефти в рамках ОПЕК+
Мир
Израиль обвинил ХАМАС в накачивании заложников транквилизаторами
Мир
США расширили санкционный список по России и Белоруссии
Мир
Израиль рассказал о ходе третьей фазы наземной операции в Газе

Лауреатом премии «Большая книга – 2023» стал писатель Водолазкин

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лауреатом национальной премии «Большая книга – 2023» стал писатель Евгений Водолазкин, которого жюри отметило за роман «Чагин». Об этом 5 декабря сообщил корреспондент «Известий», с торжественной церемонии в Доме Пашкова.

Премию вручали советник президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой и главный режиссер Российского академического молодежного театра (РАМТ), заслуженная артистка РФ Марина Брусникина.

После того как аудитории зачитали отрывок из победившего произведения, зрители сразу захлопали, поняв, о каком авторе идет речь.

Второе место занял писатель Юрий Буйда за книгу «Дар речи», третье досталось Алексею Сальникову за роман «Оккульттрегер».

Имена писателей, чьи книги вошли в короткий список 18-го сезона Национальной литературной премии «Большая книга», были названы 1 июня. Из 322 работ, выдвинутых на соискание награды, в длинный список вошло 51 произведение. Из них Совет экспертов в дальнейшем отобрал 15.

Сербские лавры: как прошла встреча Кустурицы с Водолазкиным
Режиссер планирует снять по роману писателя картину на русском языке

Ранее, 27 ноября, сообщалось, что ирландский писатель Пол Линч стал обладателем Букеровской премии по литературе 2023 года. Эксперты отметили, что «Песнь пророка» является «триумфом эмоционального повествования». В этой работе ярко переданы политические и социальные проблемы современности. Также жюри пришло к выводу, что «это шокирующий, порой нежный роман, который не скоро забудется».

В издательской группе «Азбука-Аттикус» сообщили, что книга Линча «Песнь пророка» будет опубликована на русском языке в издательстве «Иностранка». Роман выйдет в начале следующего года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023