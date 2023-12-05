Лауреатом премии «Большая книга – 2023» стал писатель Водолазкин

Лауреатом национальной премии «Большая книга – 2023» стал писатель Евгений Водолазкин, которого жюри отметило за роман «Чагин». Об этом 5 декабря сообщил корреспондент «Известий», с торжественной церемонии в Доме Пашкова.

Премию вручали советник президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой и главный режиссер Российского академического молодежного театра (РАМТ), заслуженная артистка РФ Марина Брусникина.

После того как аудитории зачитали отрывок из победившего произведения, зрители сразу захлопали, поняв, о каком авторе идет речь.

Второе место занял писатель Юрий Буйда за книгу «Дар речи», третье досталось Алексею Сальникову за роман «Оккульттрегер».

Имена писателей, чьи книги вошли в короткий список 18-го сезона Национальной литературной премии «Большая книга», были названы 1 июня. Из 322 работ, выдвинутых на соискание награды, в длинный список вошло 51 произведение. Из них Совет экспертов в дальнейшем отобрал 15.

Ранее, 27 ноября, сообщалось, что ирландский писатель Пол Линч стал обладателем Букеровской премии по литературе 2023 года. Эксперты отметили, что «Песнь пророка» является «триумфом эмоционального повествования». В этой работе ярко переданы политические и социальные проблемы современности. Также жюри пришло к выводу, что «это шокирующий, порой нежный роман, который не скоро забудется».

В издательской группе «Азбука-Аттикус» сообщили, что книга Линча «Песнь пророка» будет опубликована на русском языке в издательстве «Иностранка». Роман выйдет в начале следующего года.