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Названы популярные автомобили в России в разные времена года

«СберАвто»: зимой автомобилисты в РФ чаще выбирали марку Kia, летом — Lada
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В 2023 году зимой российские автомобилисты чаще всего приобретали автомобили марки Kia, а летом отдали предпочтение Lada. Об этом говорится в исследовании «СберАвто», с которым ознакомились «Известия» 6 декабря.

Аналитики уточнили, что на автомобильном рынке текущий год ознаменовался ростом продаж новых авто и закреплением предпочтений относительно предлагаемых в России брендов. Вторичный рынок также реагировал на изменения в расстановке сил в сегменте автомобилей без пробега и продемонстрировал некоторое оживление, добавили эксперты.

Уточняется, что 90% всех заключенных через сервис сделок были оформлены на автомобили с пробегом, 10% — на новые.

«Зимой российские автомобилисты чаще всего приобретали автомобили марок Kia (на них приходилось 10% от всех сделок), Toyota (8%), Hyundai (8%), Volkswagen (8%), Lada (7%), Nissan (6%), BMW (5%), Ford (4%), Mercedes-Benz (4%) и Skoda (4%)».

При этом в период с марта по май 2023 года список марок-лидеров остался прежним, однако некоторые их них поменялись местами: первой вновь стала Kia (10), а далее — Lada (9%), Toyota (8%), Hyundai (8%), Nissan (6%), Volkswagen (6%), BMW (6%), Mercedes-Benz (4%), Ford (4%), Mazda (4%).

Летом на первое место по востребованности впервые вышла марка Lada с долей в 10%, а KIA впервые потеряла процентный пункт (9%). На третьем месте оказалась Toyota (9%), на четвертом — Hyundai (6%), на пятом — Nissan (6%), на шестом — Volkswagen (6%), на седьмом —BMW (5%), на восьмом — Ford (4%), и на десятом — Honda и Mercedes-Benz (по 4%).

Осенью Lada закрепила свое первенство в топе марок (12%; +2 п. п.). На втором месте по популярности оказались Kia (9%) и Toyota (9%), а на третьем — Hyundai (7%).

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Накануне Минпромторг сообщил, что продажи новых легковых автомобилей в РФ в ноябре снизились на 3% к октябрю, до 108 459 машин. Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин рассказал «Известиям», что основными причинами уменьшения продаж можно назвать рост цен и ключевой ставки Центробанка РФ.

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