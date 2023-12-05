Госдума прекратила полномочия депутата от КПРФ Блоцкого

Депутаты Государственной Думы РФ приняли проект постановления о прекращении полномочий депутата от Коммунистической партии (КПРФ) Владимира Блоцкого на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий. Документ опубликован во вторник, 5 декабря, по итогам пленарного заседания Госдумы.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Блоцкого Владимира Николаевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы», — постановили парламентарии.

Решение вступает в силу в день его принятия.

Ранее, 29 ноября, думская комиссия по мандатным вопросам внесла проект постановления о досрочном прекращении полномочий Блоцкого.

Как рассказал в тот же день «Известиям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, Блоцкий сам принял решение сложить с себя депутатские полномочия. Он отметил, что это решение было согласовано с центральным комитетом партии. Афонин пояснил, что Блоцкий продолжит работать с партией и фракцией и после того, как покинет Госдуму — он сосредоточится на вопросах развития сельского хозяйства.

Кроме того, по поручению партии вторым направлением работы Блоцкого станет укрепление международного и двустороннего сотрудничества с Китаем, странами Африки и Латинской Америки.

Блоцкий имеет кандидатскую степень в области юриспруденции, он автор ряда научных статей по корпоративному праву. Был избран депутатом Государственной думы VII созыва в составе федерального списка кандидатов на выборах в сентябре 2016 года. Является заместителем председателя думского комитета по аграрным вопросам. Кроме того, 46-летний Блоцкий — член комиссии по правам человека Ассоциации юристов России.