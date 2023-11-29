Депутат Госдумы от КПРФ Блоцкий решил досрочно сложить полномочия

Депутат Госдумы от Коммунистической парт (КПРФ) Владимир Блоцкий принял решение сложить с себя депутатские полномочия. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин 29 ноября рассказал «Известиям» о том, чем дальше будет заниматься депутат.

Афонин указал, что решение Блоцкого согласовано с центральным комитетом партии.

«Он (Блоцкий. — Ред.) продолжит работать с партией и фракцией. После того, как он покинет Госдуму, Владимир Николаевич сосредоточится на вопросах развития сельского хозяйства. Это особенно актуально в нынешней повестке. Уверен, что Блоцкий использует опыт работы народных предприятий в практической деятельности и достигнет высоких результатов», — указал Афонин.

Зампред добавил, что по поручению партии вторым направлением работы Блоцкого станет укрепление международного и двустороннего сотрудничества с Китаем и странами Африки и Латинской Америки.

«Решение о замещении вакантного мандата Президиум ЦК КПРФ примет в сроки, установленные действующим законодательством — в первой половине декабря», — добавил Афонин.

Ранее в этот день думская комиссия по мандатным вопросам внесла проект постановления о досрочном прекращении полномочий Владимира Блоцкого, сообщается в проекте постановления, размещенного в базе Госдумы.

Блоцкий имеет кандидатскую степень в области юриспруденции, автор ряда научных статей по корпоративному праву. Был избран депутатом Государственной Думы VII созыва в составе федерального списка кандидатов на выборах в сентябре 2016 года. Является заместителем председателя думского комитета по аграрным вопросам. Кроме того, 46-летний Блоцкий — член Комиссии по правам человека Ассоциации юристов России.