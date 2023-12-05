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Какой будет минимальная пенсия в Москве в 2024 году

Собянин: размер минимальной пенсии в Москве составит около 25 тыс. рублей
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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С 1 января 2024 года в Москве увеличится минимальный размер пенсии с городской доплатой. Об этом 5 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. О том, на сколько повысятся выплаты и какие категории граждан затронет индексация, читайте в материале «Известий».

Минимальная пенсия в Москве в 2024 году

С начала следующего года минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве составит 24,5 тыс. рублей, тогда как в 2023 году пенсионеры получают 23 313 рублей. Кроме того, будут проиндексированы социальные выплаты для жителей столицы.

Изменения затронут, в частности, многодетные семьи, детей и родителей погибших военнослужащих, детей-сирот, семьи с детьми-инвалидами, усыновителей и опекунов, приемные семьи, студенческие семьи, ветеранов Великой Отечественной войны, участников обороны Москвы, детей войны, ветеранов труда, Героев Советского Союза, Героев России и другие льготные категории горожан.

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Повышенные выплаты также получат супруги, отмечающие юбилей совместной жизни, и люди в возрасте от 100 лет и больше. Помимо этого, московским пенсионерам предоставят традиционные единовременные выплаты, приуроченные к памятным датам: годовщинам победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Размер выплат будет определен мэром и правительством столицы отдельно.

Минимальный размер пенсии в России в 2024 году

На минимальную пенсию по старости в России имеют право как неработающие, так и трудоустроенные пенсионеры. Главным условием получения выплат является достижение пенсионного возраста. В 2024 году он достигнет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Также требуется наличие минимального трудового стажа — не менее 15 лет.

Размер минимальной пенсии зависит от прожиточного минимума пенсионера. Власти каждого региона устанавливают его самостоятельно и ежегодно пересматривают с учетом изменения уровня инфляции и качества жизни граждан. Зачастую новые значения определяют в конце текущего года, а применять их начинают с 1 января следующего.

На федеральном уровне прожиточный минимум для пенсионеров в 2024 году составит 13 290 рублей, что на 7,5% больше, чем годом ранее. Если минимальная пенсия в регионе не дотягивает до этого показателя, недостающую сумму выплатят из государственного бюджета. При этом, как отметили в Министерстве труда, средний размер страховой пенсии у неработающих россиян составит 23 405 рублей.

С начала 2024 года минимальная пенсия в Московской области составит 18 тыс. рублей. При расчете суммы выплат будут учитываться различные факторы, в том числе стаж работы, второстепенный доход, пенсионные отчисления. Чтобы получать пенсию, жителю Подмосковья необходимо не менее 15 лет трудового стажа, ему также нужно прожить в регионе более 10 лет.

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Минимальная пенсия в Санкт-Петербурге с 2024 года составит 14 037 рублей, а в Ленинградской области — 13 775 рублей. Самыми высокими выплатами смогут похвастаться жители Чукотки — 34 239 рублей, Ненецкого автономного округа — 23 958 рублей и Магаданской области — 22 826 рублей. В Ивановской, Тверской, Смоленской и Свердловской областях пенсионеры получат чуть более 12 тыс. рублей.

Помимо этого, в 2024 году страховая часть пенсии по старости и инвалидности будет увеличена на 7,5%, с 7567,4 рубля до 8134,8 рубля. Кроме того, возрастет стоимость пенсионного коэффициента — показателя, от которого зависит размер страховой пенсии. В 2023 году он оценивается в 123,8 рубля, а с 1 января 2024 года достигнет 133,1 рубля. Новые нормы позволят увеличить пенсию более 32 млн граждан страны.

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