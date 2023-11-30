«Сельская» надбавка к пенсии в 2023 году — кто может ее получить

Для некоторых категорий россиян государство предусматривает дополнительные меры поддержки после выхода на пенсию, в том числе различные надбавки. В частности, они полагаются людям с «сельским» стажем. О том, кто может рассчитывать на повышенные выплаты, читайте в материале «Известий».

«Сельская» надбавка к пенсии в 2023 году — что это такое

Пенсионные выплаты состоят из двух частей: фиксированной и страховой. Первая устанавливается государством, это минимум, который гарантируется каждому гражданину после достижения определенного возраста. Вторая зависит от стажа пенсионера. Чем дольше он числился официально трудоустроенным, тем больше будут выплаты.

«Сельской» надбавкой называют повышение на 25% фиксированной части пенсии для неработающих граждан России, которые долгое время трудились в агропромышленной сфере и жили в сельской местности. Право на нее у российских пенсионеров появилось в 2019 году.

С 1 января 2023 года фиксированная часть пенсии составляет 7567 рублей. Именно от этой суммы считается «сельская» надбавка. Поэтому в 2023 году бывшие агрономы, трактористы, ветеринары и другие специалисты сельскохозяйственного профиля могут дополнительно получить 1891 рубль. Со следующего года фиксированная часть пенсии увеличится до 8134 рублей, а вместе с ней и надбавка — до 2033 рублей.

«Сельская» надбавка к пенсии в 2023 году — кому положена

На «сельскую» надбавку могут рассчитывать пенсионеры, не имеющие официальной работы и проживающие в сельской местности в России. При этом они должны отработать в агропромышленной отрасли на территории страны не менее 30 лет по специальности, внесенной в список, утвержденный правительством. В этот перечень входит более 500 профессий.

Кроме того, в «сельский» стаж засчитывается работа, которая выполнялась в колхозах, совхозах, крестьянских хозяйствах, межколхозных предприятиях, сельскохозяйственных артелях, машинно-тракторных станциях на территориях бывших республик СССР до 1 января 1992 года. При этом наименование профессии, специальности и должности значения не имеет.

Раньше пенсионеры, переехавшие в город, лишались «сельской» надбавки. То же самое происходило, если поселение, в котором они проживали, становилось частью города. Однако с 2022 года повышенная выплата за пенсионерами сохраняется.

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