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Только 5% работодателей в РФ отказались от новогодних корпоративов

Опрос: только 5% работодателей в РФ отказались от новогодних корпоративов
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Рекрутинговая компания Get experts провела исследование, посвященное планам компаний по празднованию Нового года. Выяснилось, что только 5% российских работодателей решили отказаться от новогодних корпоративов в целях оптимизации бюджета. Результатами опроса аналитики компании поделились с «Известиями» 6 декабря.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1390 респондентов, представляющих различные сферы деятельности, — 370 работодателей и 1020 сотрудников.

Так, 75% профессионалов сообщили, что в их компании планируются новогодние корпоративы, но в разных формах и в разное время. 58% из них сказали, что у них будет вечеринка в ресторане (или другом месте вне офиса) в декабре; у 10% корпоратив пройдет также в декабре, но в офисе; 6% отметят Новый год в кругу коллег в ресторане, но уже в январе; в компаниях у 1% участников опроса праздник состоится в январе в офисе.

В 11% компаний, по словам их сотрудников, организованного празднования не будет, но каждый отдел сам устроит себе праздник. В 10% случаев у работников еще нет информации по поводу корпоративов. И только 4% опрошенных сказали, что их руководство решило отказаться от отмечания Нового года в целях оптимизации бюджета.

62% опрошенных работников ожидают от компании подарки на Новый год: подарочные карты/сертификаты (29%), сладкие наборы (26%) или брендированный мерч (7%). 34% говорят, что их компании никогда ничего не дарили персоналу и поэтому они не ожидают подарков, и у 4% компании испытывают финансовые трудности, поэтому подарков не будет.

При этом планы компаний по празднованию Нового года оказались несколько оптимистичнее оценок сотрудников. Корпоративы планируют 87% работодателей: в ресторане в декабре — 58%; в офисе в декабре — 14%; в ресторане в январе — 6%; в офисе в январе — 1%.

Каждый отдел будет устраивать свой праздник в 8% компаний, еще в 8% руководство пока не решило, праздновать ли Новый год, и если праздновать, то где и когда. В 5% случаев принято решение отказаться от праздника ради оптимизации бюджета.

Дарить своим работникам подарки будут в 36% компаний. Это будут подарочные карты и сертификаты (31%), сладкие наборы (25%), подарки детям сотрудников (11%) и брендированный мерч (9%). В 20% компаний подарки не подарят потому, что никогда их не дарили, еще в 4% — из-за финансовых трудностей.

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19 октября в «ЮMoney» рассказали, что, согласно результатам опроса, 60% россиян планируют отмечать Новый год дома. В новогоднее путешествие поедут лишь 15% опрошенных, а 8% респондентов решили встретить Новый год за городом или на даче, еще 7% пойдут в гости, а 5% проведут новогоднюю ночь на городских площадках.

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