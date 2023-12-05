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5 декабря — День волонтера: как появился праздник добрых дел

Во всем мире 5 декабря отмечают День волонтера
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В России 5 декабря отмечают День волонтера — праздник людей, которые помогают другим, не получая ничего взамен. В РФ существуют сотни направлений волонтерства: помощь сиротам, постояльцам домов престарелых, бездомным, инвалидам, одиноким пенсионерам, подопечным детских домов, животным и др. В 2023 году праздник волонтеров приходится на понедельник. «Известия» рассказывают, как во всеми мире стали чествовать добровольцев и как отмечают торжество в России.

День волонтера – 2023: история

На значимость волонтерской деятельности для жизни общества обратила внимание Ассамблея ООН в 1985 году, предложив учредить для добровольцев особый праздник — Международный день добровольца. Он получил официальный статус и с каждым годом к празднованиям присоединяется всё больше стран.

В 2017 году торжественные мероприятия впервые прошли в России. Хотя само волонтерское движение в стране существовало еще со времен Древней Руси, где главным институтом добровольческой деятельности выступала церковь.

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В 2023 году в России функционирует более 500 официально зарегистрированных волонтерских организаций, многие занимаются благотворительностью без оформления, а российские компании, звезды шоу-бизнеса и бизнесмены открывают свои проекты помощи людям и животным.

День волонтера – 2023: традиции

Ко Дню добровольца благотворительные фонды и организации по всему миру организуют сбор средств для нуждающихся и проводят акции и флешмобы для привлечения внимания к актуальным проблемам. Активисты приглашают всех неравнодушных вступить в волонтерские ряды и менять жизнь уязвимых категорий населения к лучшему. Официальные лица стран выступают с торжественной речью, отмечая бескорыстный труд волонтеров и их вклад в развитие общества.

В некоторых государствах существуют особые волонтерские премии, и праздник становится знаменательной датой для их вручения. Например, в России в преддверии Дня добровольца вручают премию «Волонтер года», а также проходит международный форум добровольчества «Мы вместе».

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Деятельность волонтеров активно освещают средства массовой информации, рассказывая о заслугах самых активных добровольцев и подводя итоги деятельности неравнодушных.

День волонтера – 2023: кого и как поздравить

Волонтером может считать себя не только член благотворительной организации, но и любой человек, который разово или постоянно безвозмездно оказывает помощь нуждающимся. В современном мире существуют тысячи способов помогать — можно сортировать мусор, выгуливать собак в приюте, навещать подопечных детских домов и отвозить гуманитарную помощь беженцам. Каждый, кто от чистого сердца хочет помочь ближнему, может называть себя волонтером и принимать поздравления в знаменательный день.

Как правило, виновнику торжества приятен любой подарок, ведь обычно добровольцы не рассчитывают на награду. В деятельности волонтера всегда пригодится хорошая ручка и записная книжка, для многих видов благотворительности пригодится вместительный рюкзак или теплая одежда, также всегда приятно получать в подарок любимые сладости или набор чая или кофе, чтобы отдохнуть после насыщенного дня.

1 декабря в мире отмечали Международный день инвалидов — праздник, призванный привлечь внимание к проблеме уязвимой категории населения. «Известия» рассказали, как появилась идея торжества и как отмечают знаменательный день.

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