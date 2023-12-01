Международный день инвалидов – 2023: история и традиции праздника

По всему миру 3 декабря отмечают особый праздник, учрежденный Организацией Объединенных Наций (ООН), — Международный день инвалидов. Он призван привлечь внимание общественности к проблемам людей с физическими или умственными ограничениями. В 2023 году знаменательный день приходится на воскресенье. «Известия» рассказали об истории и значении события.

Международный день инвалидов – 2023: история праздника

В конце XX века одним из приоритетных направлений деятельности ООН было привлечение внимания общественности к правам и проблемам инвалидов. В рамках этой цели 1981 год был провозглашен Международным годом инвалидов, а период с 1983 по 1992 год — Десятилетием инвалидов.

Период этот завершился созданием особого праздника. На 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было принято решение об утверждении Международного дня инвалидов. С этого дня государства — члены организации каждый год проводят просветительские и благотворительные мероприятия в честь торжества.

Международный день инвалидов – 2023: традиции праздника

В числе событий, приуроченных к знаменательному дню, — образовательные лекции и семинары, концерты и выступления, выставки работ инвалидов и волонтерские акции. Благотворительные организации устраивают сбор вещей и средств для инвалидов, а также привлекают желающих к оказанию практической помощи людям с ограниченными возможностями.

СМИ широко освещают проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды, а эксперты в этой сфере посещают учебные учреждения, посвящая молодежь в актуальные темы.

20 ноября во многих странах мира отмечают Всемирный день ребенка — праздник, посвященный защите прав детей. «Известия» рассказали о сути знаменательного события и традициях его проведения.