Путин вручил премию «Волонтер года» Наталье Аминевой

Президент России Владимир Путин 4 декабря на выставке-форуме «Россия» вручил премию «Волонтер года» Наталье Аминевой. Награду она получила из рук российского лидера вместе с семьей.

«Трудно быть лучшим из лучших, практически невозможно, да и, пожалуй, вручение своего приза, номинация такая «Лучший волонтер года» — это все-таки, в известной степени, символ, но, тем не менее, символ заслуженный», — сказал Путин.

Аминева вместе с детьми, супругом и родителями помогает участникам специальной военной операции (СВО), изготавливая сети, окопные свечи и вязаные носки. Работая в детском эколого-биологическом центре, она в 2017 году создала волонтерский отряд «Юннаты из «Ростка». Группа насчитывает 40 ребят, которые занимаются экологическим просвещением и природоохранной деятельностью.

Также Путин поблагодарил российских волонтеров за помощь участникам спецоперации и их семьям. Он подчеркнул, что в традициях и культуре народов Российской Федерации чувство сопричастности и стремление помочь нуждающимся всегда присутствуют на протяжении всей истории существования государства.

Ранее в этот день президент РФ впервые прибыл на выставку-форум «Россия». Он осмотрел павильоны, где представлены все регионы страны. Российского лидера встретили директор выставки, волонтеры и экскурсоводы.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно, на отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.