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Путин поблагодарил волонтеров за помощь бойцам СВО и их семьям
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Путин поблагодарил волонтеров за помощь бойцам СВО и их семьям

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин 4 декабря поблагодарил российских волонтеров за помощь участникам спецоперации и их семьям на церемонии награждения международной премии «Волонтер года» в рамках форума «Мы вместе».

«Четверть населения нашей страны <...> объединяются в организации, а их свыше 100 тыс., которые работают как добровольцы и волонтеры. Это неслучайно. Всё-таки в традициях, в культуре народов Российской Федерации чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся всегда присутствуют на протяжении всей истории существования нашей страны», — сказал глава государства.

Президент отметил, что волонтеры работают практически во всех сферах жизни общества, например, здравоохранении, экологии, образовании.

«Особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию, оказываете помощь и им на прямую, и их семьям в тылу, их матерям, отцам, их женам и их детям, вот за это, а для нас это сегодня одна из главнейших задач, низкий вам поклон. Спасибо большое», — добавил Путин.

Также российский лидер вручил премию «Волонтер года» Наталье Аминевой. Она вместе с детьми, супругом и родителями помогает участникам спецоперации, изготавливая сети, окопные свечи, а также связывая носки. Работая в детском эколого-биологическом центре, в 2017 году Аминева создала волонтерский отряд «Юннаты из «Ростка». Группа насчитает 40 ребят, которые занимаются экологическим просвещением и природоохранной деятельностью.

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В октябре президент России назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей.

В январе он также указал на необходимость их поддержки. По словам Путина, участники спецоперации должны чувствовать, что Россия с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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