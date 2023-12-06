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Россияне рассказали, что делают с дорогими подарками от бывших

Опрос: мужчины больше тратят на подарки девушкам и чаще просят их вернуть
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Фото: ТАСС/Эмиль Матвеев
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Большинство россиян после расставания продолжают пользоваться подарками от бывших партнеров, выяснилось в ходе исследования дейтинг-сервиса Mamba и ювелирного бренда SOKOLOV. При этом мужчины тратят на подарки девушкам в три раза больше денег и в результате чаще обращаются к бывшей пассии с просьбой вернуть презенты после расставания. Результатами аналитики поделились с «Известиями» 6 декабря.

Так, подавляющее большинство мужчин (77%) и женщин (86%) признались, что после расставания продолжают пользоваться подарками от своих бывших. При этом 6% мужчин и 3% женщин признаются, что раздают напоминания о прошлых отношениях друзьям или семье, а по 3% — выставляют подарки на продажу.

С точки зрения украшений, 27% мужчин и 38% женщин предпочитают хранить и носить дорогие аксессуары, полученные от бывших. Еще 19% мужчин и 26% женщин рассматривают продажу или сдачу этих украшений в ломбард.

Отмечается, что чаще всего мужчины получали в качестве подарка аксессуары (47%), такие как сумки, шарфы или зонты. Также в топ-5 подарков от бывших девушек попали: парфюмерия или косметика (41%), гаджеты (22%), наручные часы (18%), ювелирные украшения (13%). В список подарков женщинам от бывших входят ювелирные украшения (58%), гаджеты (39%), парфюмерия (38%), часы (12%) и даже автомобили (8%) и недвижимость (4%).

17% мужчин признаются, что сталкивались с требованиями бывших вернуть подарки после расставания. Половина опрошенных вернули подарки обратно (51%), почти четверть проигнорировали просьбу, каждый пятый вернул деньгами, а 7% делали вид, что выкинули или потеряли презент, чтобы ничего не возвращать. Девушки сталкивались с просьбой вернуть подарок чаще — об этом рассказали четверть опрошенных.

В большинстве случаев самый дорогой подарок от бывшей девушки стоил до 30 тыс. рублей — об этом сообщили 66% парней. Каждый десятый получал подарок ценой от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Женщины же получали подарки дороже. Так, 72% девушек получали от своих бывших парней подарки стоимостью до 100 тыс. рублей. А каждой десятой преподносили сюрприз более чем за 500 тыс. рублей.

При этом 31% мужчин чувствуют себя неловко, получая дорогие подарки в своих нынешних отношениях. В то же время 28% считают, что щедрые жесты свидетельствуют о ценности отношений.

Половина опрошенных женщин (49%), в свою очередь, относятся к дорогим подаркам позитивно, и лишь 19% неловко принимать такие сюрпризы.

При этом исследование показало, что 63% мужчин и 27% женщин никогда не получали подарков от своих бывших партнеров во время отношений. Для некоторых такой подход в отношениях был неожиданным и даже послужил причиной расставания (9% мужчин и 24% женщин).

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16 августа сообщалось, что, согласно опросу школы IT-профессий Skillfactory и сервиса Mamba, 72% пользовательниц приложения для знакомств хотят выйти замуж за IT-специалистов. В основном о таком желании заявили девушки 20–35 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.

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