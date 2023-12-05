Политолог оценил инициативу Явлинского о примирении россиян и украинцев

Сегодня в публичном обсуждении появляется всё больше инициатив по примирению россиян и украинцев, однако они не имеют отношения к реальности. Таким образом эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов прокомментировал «Известиям» 5 декабря предложение основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского о том, что РФ и Украину можно примирить по примеру Франции и Германии.

«Инициатива неоперабельна в нынешних условиях конфликта, это какие-то мечтания. <...> Пример Эльзаса и Лотарингии совершенно невозможно приложить к нынешнему конфликту на Украине по целому ряду аспектов. Начнем с того, что Украина не является субъектом в этом противостоянии, а является инструментом этого противостояния», — отметил Денисов.

По его словам, на сегодняшний день в публичном пространстве появляется всё больше различных инициатив по примирению россиян и украинцев.

«В подавляющем большинстве эти инициативы к реальности никакого отношения не имеют. Существуют методики, которые апробированы на ряде конфликтов последние 50 лет, которые могут смягчить те последствия, которые сейчас есть, и привести к стабильному миру, урегулированию этого конфликта, но это точно не пример Эльзаса и Лотарингии», — резюмировал политолог.

Ранее в этот день Григорий Явлинский в интервью РБК предложил помирить РФ и Украину по примеру Эльзаса и Лотарингии, подчеркнув реальность данной перспективы.

В течение XIX–XX веков за регион Эльзас, расположенный в долине реки Рейн на северо-востоке Франции и граничащий с Германией и Швейцарией, неоднократно велись войны. После Второй мировой войны регион остался областью Франции, большая часть населения говорит на французском языке, хотя исконным языком Эльзаса является немецкий.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин вновь отметил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

При этом 29 ноября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк снова отверг идею переговоров с РФ о мире, заявив, что диалога между Киевом и Москвой не было и не могло быть.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.