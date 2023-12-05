Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 92 рублей впервые с 13 ноября

Стоимость доллара на Московской бирже впервые с 13 ноября поднялась выше 92 рублей. Об этом 5 декабря свидетельствуют данные торгов.

Таким образом расчетами на «завтра» курс американской валюты на 15:35 мск подрастает на 1,10 рубля — до 92,03 рубля, а европейской (евро) — на 1,12 рубля, составляя 99,62 рубля. Китайский юань в то же время увеличился на 13 копеек, до 12,86 рубля.

Днем ранее сообщалось, что курс доллара на Мосбирже поднялся выше 91 рубля впервые с 14 ноября. Так, на 17:02 американская валюта прибавила 0,68% — до отметки 91,02 рубля. В то же время евро прибавлял 0,63%, поднимаясь до 98,57 рубля.

Также 4 декабря эксперты спрогнозировали курс американской валюты. По словам управляющего директора по инвестициям УК ПСБ Николая Ряскова, в конце года доллар будет стоить примерно 95 рублей. Рясков отметил, что американская валюта дорожает на торгах второй день.