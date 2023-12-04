Реклама
Прямой эфир
Культура
Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей РФ
Экономика
Минсельхоз РФ опроверг информацию о подорожании пельменей и колбасы на 20%
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 15,8 тыс. человек
Общество
В МЧС предупредили москвичей об аномальных морозах
Происшествия
В Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии
Мир
Премьер Словакии Фицо в разговоре со Шмыгалем исключил поставки оружия Украине
Политика
В МИД РФ заявили об отсутствии сообщений от Эстонии о возможном закрытии границы
Мир
Украинские СМИ сообщили о запросе главкома ВСУ 17 млн снарядов у США
Общество
Адвокат опровергла погашение Блиновской налогового долга на 1,4 млрд рублей
Мир
На Украине рассказали о рассмотрении офисом Зеленского планов отставки Залужного
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 91 рубля впервые с 14 ноября
Мир
WP заявила о признании военными на Украине безвыходной ситуации в зоне конфликта
Общество
Путин поблагодарил волонтеров за помощь бойцам СВО и их семьям
Мир
Белый дом предупредил конгресс о заканчивающихся средствах на помощь Украине
Мир
Reuters предупредило о нехватке $22 млрд у армии Великобритании

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 91 рубля впервые с 14 ноября

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 91 рубля впервые с 14 ноября. Это следует из данных Московской биржи 4 декабря.

Так, на 17:02 американская валюта выросла на 0,68% — до 91,02 рубля. К 17:15 доллар замедлил рост и находился на уровне 90,98 рублей. (+0,64%).

В то же время евро прибавлял 0,63%, поднимаясь до 98,57 рублей, а юань рос на 0,84%, до 12,731 рублей. По данным на 17:15, индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 115,81 пункта (-0,84%), индекс РТС снижался на 1,51%, до 1 078,71 пункта.

Экономист спрогнозировал укрепление рубля до конца года

Ранее в этот день эксперты спрогнозировали курс американской валюты. По словам управляющего директора по инвестициям УК ПСБ Николая Ряскова, в конце года доллар будет стоить примерно 95 рублей. Рясков отметил, что американская валюта дорожает на торгах второй день.

До этого, 1 декабря, курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с 20 ноября. Так, в тот день на 13:03 американская валюта выросла на 0,65% — до 90,03 рубля. Тогда же курс евро поднялся до 98,22 рубля (+0,84%), а юань до 12,588 рубля (+0,79%).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023