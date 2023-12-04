Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 91 рубля впервые с 14 ноября. Это следует из данных Московской биржи 4 декабря.

Так, на 17:02 американская валюта выросла на 0,68% — до 91,02 рубля. К 17:15 доллар замедлил рост и находился на уровне 90,98 рублей. (+0,64%).

В то же время евро прибавлял 0,63%, поднимаясь до 98,57 рублей, а юань рос на 0,84%, до 12,731 рублей. По данным на 17:15, индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 115,81 пункта (-0,84%), индекс РТС снижался на 1,51%, до 1 078,71 пункта.

Ранее в этот день эксперты спрогнозировали курс американской валюты. По словам управляющего директора по инвестициям УК ПСБ Николая Ряскова, в конце года доллар будет стоить примерно 95 рублей. Рясков отметил, что американская валюта дорожает на торгах второй день.

До этого, 1 декабря, курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с 20 ноября. Так, в тот день на 13:03 американская валюта выросла на 0,65% — до 90,03 рубля. Тогда же курс евро поднялся до 98,22 рубля (+0,84%), а юань до 12,588 рубля (+0,79%).