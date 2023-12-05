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В ОНФ рассказали о подготовке к прямой линии с Путиным

ОНФ: больше всего вопросов Путину поступает по социальной сфере и здравоохранению
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Подготовка к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, которая 14 декабря пройдет в совмещенном формате с большой пресс-конференцией, идет полным ходом. Как сообщили «Известиям» в «Общероссийском народном фронте» (ОНФ) во вторник, 5 декабря, операторы принимают звонки и сообщения без перерыва и выходных.

Там отметили, что в Центр обработки обращений практически каждую минуту поступают вопросы от жителей со всех регионов России.

Руководитель организации в Свердловской области Вадим Савин рассказал, какие обращения от россиян поступают чаще всего.

«Самые большие обращения — это здравоохранение, пенсии, пособия, образование, обращения от многодетных семей по различным льготам, — сообщил он.

По его словам, люди также часто задают вопросы по социальной сфере, в частности, многие граждане интересуются газификацией.

«Часто звонят коллективами. То есть люди собираются вместе, чтоб задать вопрос. <...> Мы видим и пропускаем через сердце истории жизненные, иногда пожелания, иногда, конечно, и определенные проблемы. И мы воспринимаем их по-настоящему», — поделился координатор «Молодежки ОНФ» Дмитрий Митин.

Как отмечается на сайте прямо линии, уже более 256 тыс. вопросов поступило от россиян.

Разговор с президентом: когда пройдет прямая линия с Путиным
Российский лидер выступит перед публикой 14 декабря

Прием вопросов россиян для прямой линии и большой пресс-конференции с президентом начался утром в пятницу, 1 декабря. Вопросы можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8-800-200-40-40 или отправив SMS на номер 04040, можно также воспользоваться формой на сайте moskva-putinu.ru. Кроме того, в этом году станет доступно приложение для смартфонов.

Проведение мероприятия еще в конце сентября анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он тогда заявлял, что прямая линия с президентом ожидается до конца 2023 года. Песков также подчеркивал, что она будет совмещена с большой пресс-конференцией, которую президент традиционно дает перед Новым годом.

В 2023 году прямая линия и пресс-конференция пройдут впервые после начала военной операции на Украине.

Прямая линия с российским лидером является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию до руководства страны. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

В 2022 году Кремль не проводил прямую линию с главой государства. В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.

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