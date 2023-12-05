На блогера Шабутдинова подали новое заявление о мошенничестве

На блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, подали еще одно заявление в полицию. Об этом 5 декабря сообщает источник «Известий».

По информации собеседника, новое заявление по обвинению в мошенничестве на блогера, а также на гендиректора компании «Like Центр» Василия Алексеева написала женщина. Она заплатила им 332 тыс. рублей за обучение, однако не смогла достигнуть обещанного образовательными программами высокого дохода.

По словам женщины, ее убедили купить образовательные курсы в конце декабря 2021 года, после чего заключили с ней договор оказания услуг.

«Обманутая потерпевшая, которая ждала высоких результатов от «образовательной программы», через несколько дней после заключения договора оплатила за услуги подконтрольным Шабутдинову и Алексееву кредитно-финансовым учреждениям 332 тыс. рублей, которые похитили», — поделился источник.

В результате 4 декабря было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

Шабутдинова задержали в начале ноября по подозрению в мошенничестве после жалоб на проданные им образовательные курсы. Блогер предлагал людям купить вебинары, тренинги, курсы. Он утверждал, что, пройдя обучение, его клиенты смогут открыть успешный бизнес. Уголовное дело, фигурантом которого он стал, касается восьми человек, которые приобрели его услуги. По словам Апаликова, ущерб составляет чуть более 4 млн рублей.

4 ноября Таганский суд Москвы заключил Шабутдинова под стражу до 16 декабря. Следствие настаивало на аресте фигуранта, поскольку, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». Выяснилось, что блогер имеет гражданство Сент-Люсии, а также действующие визы в США, ОАЭ и Италию, что может помочь ему уехать из России.

В 2023 году доход блогера Аяза Шабутдинова составил 300 млн рублей. По ст. 159 УК («Мошенничество») ему может грозить до 10 лет лишения свободы.