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СМИ сообщили об ампутации ноги у отца Бритни Спирс

TMZ: отцу Бритни Спирс ампутировали ногу
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Фото: TMZ
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Отец американской певицы Бритни Спирс Джейми Спирс месяц назад перенес операцию по ампутации ноги. Об этом 5 декабря сообщает портал TMZ.

По информации источников издания, в ноге Джейми была обнаружена опасная инфекция. В результате он перенес пять неудачных операций, однако они не помогли — ногу пришлось ампутировать. Сейчас состояние отца певицы оставляет желать лучшего, отмечает портал. Кроме того, он подавлен потоком критики в его адрес по поводу скандала с опекунством над дочерью. Собеседник портала также узнал, что он желает примирения с Бритни.

Сама поп-звезда готова наладить отношения с отцом, пишет издание. Она ни раз признавалась, что скучает по нему и даже намеревалась послать ему финансовую помощь.

Женщина, которая пела: Бритни Спирс выпустила мемуары
До их выхода поп-звезда опубликовала несколько отрывков, но в самой книге всплыли новые скандальные подробности ее жизни

После признания Бритни Спирс недееспособной в 2007 году всеми ее деньгами стал распоряжаться отец. Певице даже нельзя было самостоятельно подписывать какие-либо документы. В июне 2021 года артистка выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи с призывом прекратить опекунство ее отца Джеймса Спирса над ней. Она рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам и лечению и что отец травмировал ее своим контролем.

В сентябре Джейми Спирс подал в суд ходатайство об освобождении дочери от его опеки, которая продолжалась 13 лет. Позже, 3 ноября, отец Бритни Спирс обратился в суд с требованием немедленно и безвозвратно прекратить его опекунство над певицей. При этом он не стал требовать компенсации за отказ от опеки, хотя ранее сообщалось, что он рассчитывал получить за это $2 млн.

13 ноября 2021 года суд в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, официально освободил американскую Бритни Спирс от опекунства ее отца.

24 октября 2023 года Бритни Спирс выпустила мемуары. В них она делится своей историей, в которой нашлось место и успеху, титулам и наградам, и потере дееспособности в течение многих лет под полной опекой родного отца, и подробностям суда, после которого она стала свободной.

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