В Италии проходит национальная забастовка работников здравоохранения

В Италии работники системы здравоохранения проводят общенациональную 24-часовую забастовку, из-за чего пациенты не могут посетить врачей. Как сообщает 5 декабря телеканал RaiNews, в связи с забастовкой было отменено около 1,5 млн плановых операций, диагностических исследований, а также визитов к специалистам. Медики оказывают гражданам только неотложную помощь.

Провести забастовку призвали ведущие отраслевые профсоюзы, которые требуют, чтобы правительство пересмотрело ряд положений по трудовым договорам, прекратило сокращения зарплат и пенсий. Также бастующие требуют налоговых льгот, чтобы обеспечить прием на работу новых врачей и медсестер, которых не хватает для нормальной работы государственных медучреждений.

СМИ отмечает, что в течение ближайших 10 лет на пенсию в Италии выйдут более 125 тыс. медсестер и заменить этих специалистов будет очень трудно. Сейчас в больницах страны не хватает около 30 тыс. врачей, прежде всего в отделениях скорой помощи, а также 65 тыс. медсестер.

В связи с этим большая часть из выделенных правительством на государственную медицину €3 млрд будут потрачены на продление существующих трудовых договоров, чтобы специалисты оставались в штате больниц.

Ранее, 2 октября, в Великобритании десятки тысяч врачей-консультантов и врачей-интернов, получающих в год менее 130 тыс. фунтов стерлингов, устроили трехдневную забастовку с требованием повысить оклады на фоне высокой инфляции. Митинг организовала Британская медицинская ассоциация (British Medical Association, BMA). Интерны потребовали поднять им зарплату на 35%, а врачи-консультанты — на 12%. За 72 часа забастовки в больницах не оказывались некоторые виды медицинских услуг.

В апреле сообщалось, что министра здравоохранения и профилактики Франции Франсуа Брауна освистали около 150 протестующих возле больницы «Сюд-Жиронда» в городе Лангон. Известно, что во время визита министр объявил о выделении €40 млн на ремонт больницы и строительство новых помещений, однако протестующие указали, что более насущной проблемой для них является не «косметический ремонт», а острая нехватка кадров.