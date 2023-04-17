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Министра здравоохранения Франции Брауна освистали протестующие возле больницы

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jonathan Rebboah
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Министра здравоохранения и профилактики Франции Франсуа Брауна освистали протестующие возле больницы «Сюд-Жиронда» во время его визита в город Лангон. Об этом сообщил телеканал France 3 Régions в понедельник, 17 апреля.

«Посещения больничного центра Лангона министром здравоохранения Франсуа Брауна ожидали около 150 демонстрантов, которые пришли просить его действовать перед лицом трудностей, с которыми столкнулась больница «Сюд-Жиронда», испытывающая острую нехватку кадров», — сообщается в материале.

Отмечается, что во время визита министр здравоохранения успел объявить о выделении €40 млн на ремонт больницы и строительство там новых помещений, однако его речь была прервана свистом демонстрантов.

«Он дает деньги на ремонт помещения, хотя недавно уже был ремонт. Больница красивая снаружи, но внутри, у нас просто нет врачей. Это намного серьезнее!» — отметил один из участников протеста, чьи слова приводятся в статье.

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О недовольстве условиями труда французских врачей сообщалось и ранее. Так, в конце декабря 2022 года стало известно, что во Франции врачи частной практики объявили забастовку с требованием удвоить оплату за прием пациентов. Кроме того, врачи требовали улучшения условий труда.

Тогда отмечалось, что акция стала уже второй за месяц. До этого забастовка прошла в начале декабря. Организатором выступает ассоциация «Врачи для завтрашнего дня», созданная в сентябре 2022 года, чтобы привлечь внимание к нехватке врачей в стране и трудным условиям их работы.

Забастовки во Франции проходят и в других сферах. Особый размах получили протесты против проведения в стране пенсионной реформы.

Так, 14 апреля демонстранты освистали премьер-министра страны Элизабет Борн, когда она посещала супермаркет. Глава правительства общалась с менеджерами магазина в департаменте Эр и Луар в рамках визита, посвященного покупательской способности населения. В это время к ней подошли несколько человек, женщина в маске начала выкрикивать «49.3, мы этого не хотим!». Также звучали лозунги «Демократии больше нет!», «Это возмутительно!» и «Мы здесь, мы здесь!». В зале был также слышен свист.

До этого, 7 апреля, протестующие освистали кортеж Борн во время ее визита в департамент Аверон. Они скандировали лозунги: «Элизабет Борн, одним вашим присутствием Аверон запачкан» и «Макрона в отставку!».

Закон об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет был принят во Франции 16 марта без голосования в парламенте в соответствии со ст. 49.3 Конституции страны «О праве исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом». Согласно реформе, с 1 сентября 2023 года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году.

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