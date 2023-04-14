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Противники пенсионной реформы освистали премьера Франции в супермаркете

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Выступающие против пенсионной реформы французы освистали премьер-министра страны Элизабет Борн, когда она посещала супермаркет. Об этом 14 апреля сообщил телеканал BFMTV.

Глава правительства общалась с менеджерами магазина в департаменте Эр и Луар в рамках визита, посвященного покупательской способности населения. В это время к ней подошли несколько человек, женщина в маске начала выкрикивать «49.3, мы этого не хотим!». Также звучали лозунги «Демократии больше нет!», «Это возмутительно!» и «Мы здесь, мы здесь!». В зале был также слышен свист.

Охрана начала выводить протестующих из магазина.

В ответ на эту акцию Борн заявила, что Франция — демократическая страна, где каждый имеет право выразить свое несогласие. Она также отметила, что подобные инциденты не помешают ей совершать рабочие поездки.

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Ранее, 13 апреля, демонстранты в Париже бросили емкость с зажигательной смесью в сторону полицейских, на одном из стражей порядка загорелась одежда. Возгорание было потушено коллегами полицейского за несколько секунд.

До этого, 7 апреля, протестующие освистали кортеж Борн. Они скандировали лозунги: «Элизабет Борн, одним вашим присутствием Аверон запачкан» и «Макрона в отставку!».

6 апреля выступающие против пенсионной реформы подожгли любимый ресторан президента Франции Эммануэля Макрона. Речь идет о ресторане La Rotonde на бульваре Монпарнас. Огонь начал распространяться по тенту над верандой заведения.

5 апреля протестующие в Париже развернули огромное знамя около Триумфальной арки на митинге против пенсионной реформы. Надпись на нем гласила «Нет шестидесяти четырем», то есть новому пенсионному возрасту.

Закон об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет был принят во Франции 16 марта без голосования в парламенте в соответствии со ст. 49.3 Конституции страны «О праве исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом».

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