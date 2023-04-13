Протестующие в Париже бросили взрывчатое вещество в полицейских

В Париже протестующие бросили емкость с зажигательной смесью в сторону полицейских, на одном из стражей порядка загорелась одежда. Об этом 13 апреля сообщают очевидцы, публикуя в социальных сетях кадры инцидента.

Как следует из опубликованного видео, бутылка с горючим разбилась о стену здания, где находились полицейские. Зажигательная смесь оказалась на тротуаре, а также на одежде одного из правоохранителей и воспламенилась.

Возгорание было потушено коллегами полицейского за несколько секунд. Пламя на тротуаре потушили спасатели, находящиеся в зоне событий.

Как отмечает телеканал BFM, в Париже по состоянию на 18:00 по местному времени (19:00 мск), пострадали десять полицейских, один госпитализирован.

Особенно ожесточенные столкновение протестующих с полицией происходят на площади Бастилии. Люди ворвались в здание Банка Франции, однако их действия были пресечены: полицейские использовали слезоточивый газ.

Штаб-квартира полиции Парижа по указанию министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена запретила с 18:00 четверга любые демонстраций возле Конституционного совета, который должен вынести свое решение в пятницу вечером по оспариваемой пенсионной реформе. Запрет будет действовать до 8 утра субботы, 15 апреля.

Ранее в четверг полиция в Париже задержала 25 человек на новых акциях протеста против пенсионной реформы. Задержания происходили после обнаружения у манифестантов запрещенных предметов или в ходе столкновений с сотрудниками правоохранительных органов.

В столице Франции собралось 42 тыс. демонстрантов, утверждают силовики. Профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) заявил, что на улицы вышли 400 тыс. человек.

Массовые протесты превратились в беспорядки. Так, протестующие забросали полицейских бутылками и мусором. В ответ правоохранители применяют против демонстрантов дубинки и спецсредства, а также используют для разгона людей дымовые шашки и слезоточивый газ.

Закон об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет был принят во Франции 16 марта без голосования в парламенте в соответствии со ст. 49.3 Конституции страны «О праве исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом».

Окончательное решение о законности документа примет в пятницу Конституционный совет Франции.