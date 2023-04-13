В Париже задержали 25 человек на акции протеста против пенсионной реформы

Полиция задержала 25 человек на новых акциях протеста против пенсионной реформы в Париже. Об этом 13 апреля сообщил BFMTV.

Задержания происходили после обнаружения у манифестантов запрещенных предметов или в ходе столкновений с сотрудниками правоохранительных органов.

По данным полиции, в столице Франции собралось 42 тыс. демонстрантов. Профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) утверждает, что на улицы вышли 400 тыс. человек.

Ранее в этот день сообщалось, что протестующие забросали полицейских бутылками и мусором. В ответ они применяют против демонстрантов дубинки и спецсредства, а также используют для разгона людей дымовые шашки и слезоточивый газ.

Также более сотни протестующих, среди которых железнодорожники и профсоюзные деятели, заняли здание группы производителя предметов роскоши LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton). Они выкрикивали лозунги, требующие отмены пенсионной реформы.

9 апреля симфонический оркестр Парижской оперы принял участие в акции против пенсионной реформы и выступил с концертом перед зданием Конституционного суда. Музыканты перед сотнями прохожих исполнили песню «Единый народ никогда не победить». Артисты оркестра также принимают участие в объявленной профсоюзами забастовке.

Закон об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет был принят во Франции 16 марта без голосования в парламенте в соответствии со ст. 49.3 Конституции страны «О праве исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом».