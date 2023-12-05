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В России стартовали продажи кроссоверов SWM

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Фото: пресс-служба SWM
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Новые дилерские центры автобренда SWM начали в России продажи кроссоверов SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro.

Модели можно приобрести в Москве, Твери, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону и в других городах. Полный список дилерских центров доступен на официальном сайте автопроизводителя.

Первым автомобилем, проданным в России, стал среднеразмерный кроссовер SWM G01F, его купила семья из Твери.

Автомобиль получил спортивный дизайн и увеличенные габариты, его колесная база составляет 2750 мм. Кроссовер оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 139 л.с., который сочетается с преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT.

В список оснащения вошли светодиодная оптика, панорамная крыша, сиденья из кожи, встроенный видеорегистратор, система камер кругового обзора, ионизатор воздуха, продвинутая аудиосистема с девятью динамиками и сабвуфером и многие другие опции, включая полный набор систем активной безопасности и «зимний пакет».

Стоимость кроссовера SWM G01F в России начинается от 2 588 340 рублей. Младшая модель — кроссовер SWM G01 — предлагается от 2 438 220 рублей..

Вместительный семейный SWM G05 Pro в России предлагается в пятиместном и семиместном исполнении. Кроссовер оснастили 1,5-литровым турбодвигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой.

Все модели SWM для российского рынка производятся на заводе «Автотор» в Калининградской области.

Бренд SWM был создан в Италии в 1971 году. В 2014 году его купила китайская корпорация Shineray Group.

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По итогам первого полугодия 2023 года общее количество китайских дилерских центров в России приблизилось к 1,5 тыс. и составило 46% всей официальной дилерской сети страны, сообщали «Известия» в июле.

Так, лидерами по числу новых салонов, открытых в первом полугодии 2023 года, стали марки Jetour (74 салона), Kaiyi (65) и Livan (47). Далее следуют Changan и SWM, которые открыли по 39 салонов.

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