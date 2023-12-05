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Экономист рассказал о неэффективности потолка цен на российскую нефть

Экономист Чирков: потолок цен на российскую нефть не работает
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Введенный год назад ценовой потолок на российскую нефть в настоящее время не работает, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков. Об этом он рассказал «Известиям» 5 декабря.

«Те ценовые уровни, которые сейчас есть у российской нефти, превышают потолок цен. И на самом деле с момента введения потолка цен со стороны стран Запада дисконт на нефть РФ относительно других сортов сильно сократился. Был период, когда этот дисконт был серьезным, но сейчас дисконты на российскую нефть по отношению к другим сортам вполне приемлемы, и общая цена на российскую нефть превышает установленный Западом потолок $60», — объяснил эксперт.

По его мнению, не было никакого смысла в установлении потолка цен. Экономист уточнил, что после этого дисконт на российское сырье стал немного больше, но для РФ, для российских нефтяных компаний этот дисконт несущественен. При этом из-за таких ограничений общий уровень цен на нефть растет, что выгодно России и другим нефтедобывающим странам.

«Поэтому даже с учетом дисконта российская нефть стоит приемлемо и для российского бюджета, и для российских компаний. Это видно даже на фондовых рынках: котировки акций российских нефтедобытчиков высокие, некоторые близки к достаточно долгосрочным максимумам. Всё это показывает, что смысла во введении цен на российскую нефть не было никакого», — подчеркнул Чирков.

Среди последствий он также назвал перестройку логистики поставок. И хотя она стала дороже, это не критично для России и компаний.

«Но, что очень важно, может пострадать безопасность перевозок, потому что затруднено страхование, затруднено обслуживание морского транспорта в некоторых случаях. <...> Основным последствием таких санкционных ограничений, как установление потолка цен, является потенциальное возникновение экологических проблем. Это может произойти, и это будет невыгодно никому: ни России, ни тем странам, которые вводят ограничения. Поэтому вводить ограничения на российскую нефть — это абсолютно бессмысленная, контрпродуктивная практика», — сказал эксперт.

При этом, если Запад будет вводить санкции на компании из третьих стран, которые не соблюдают подобные ограничения, то это, в свою очередь, будет максимально деструктивно для экономики западных стран, отметил он.

«Мы видим, как они страдают из-за санкций относительно России, какие процессы пошли на Западе. Фактически допустили саморазрушение. Но дальнейшее введение санкций относительно кого-то мне кажется совершенно бесперспективным», — заключил Чирков.

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Ранее в этот день замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что политика западных государств по установке потолка цен на российскую нефть провалилась. Он обратил внимание, что РФ, невзирая на ограничения, продает сырье по более высоким ценам.

5 декабря прошлого года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морской экспорт нефти из России. Страны G7, Евросоюза, Австралия установили потолок цен на поставляемую морем нефть РФ на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий.

Запад усилил санкционное давление на Москву на фоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале принял президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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