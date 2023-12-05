RP узнала о поддержке большинством поляков идеи судить главу Нацбанка
Большинство граждан Польши выступают за то, чтобы отдать под суд главу Национального банка Польши Адама Глапиньского, следует из опроса, проведенного исследовательским центром United Surveys, сообщила 5 декабря газета RP на своем сайте.
«Решительно» идею суда над главным банкиром Польши поддержали 39,2% респондентов, еще 14,4% считают, что это «скорее» необходимо сделать.
Против суда над Глапиньским выступили 30,6% опрошенных, а у 15,9% нет мнения по данному вопросу. При этом в крупных городах Польши 65% опрошенных поддержали передачу Глапинского государственному трибуналу.
Решение отдать Адама Глапиньского под суд еще до парламентских выборов 15 октября приняло ведущее оппозиционное объединение «Гражданская коалиция». Согласно польскому закону о государственном трибунале, абсолютного большинства в сейме, которым обладает коалиция, достаточно, чтобы привлечь финансиста к суду.
Нацбанк Польши является центральным банком страны и, по Конституции, отвечает за поддержание ценовой стабильности, за сохранность золотого запаса и имеет право на выпуск польской валюты.
Ранее, 1 декабря, опрос показал, что президент Польши Анджей Дуда впервые лишился лидерства в рейтинге доверия среди поляков. Он опустился на пятое место, получив одобрение 39% опрошенных.
Новым лидером рейтинга доверия стал спикер сейма Шимон Холовня (49%). За ним расположились мэр Варшавы Рафал Тшасковский (47%) и бывший премьер-министр Дональд Туск (43%).
В октябре парламентские выборы в Польше выиграла партия «Право и справедливость» с результатом 35,38%. Также вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение, по которому Туск должен был стать главой правительства.