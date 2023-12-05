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RP узнала о поддержке большинством поляков идеи судить главу Нацбанка

RP: опрос выявил поддержку большинства поляков суда над главой Нацбанка Польши
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Фото: Global Look Press/Tytus Żmijewski
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Большинство граждан Польши выступают за то, чтобы отдать под суд главу Национального банка Польши Адама Глапиньского, следует из опроса, проведенного исследовательским центром United Surveys, сообщила 5 декабря газета RP на своем сайте.

«Решительно» идею суда над главным банкиром Польши поддержали 39,2% респондентов, еще 14,4% считают, что это «скорее» необходимо сделать.

Против суда над Глапиньским выступили 30,6% опрошенных, а у 15,9% нет мнения по данному вопросу. При этом в крупных городах Польши 65% опрошенных поддержали передачу Глапинского государственному трибуналу.

Решение отдать Адама Глапиньского под суд еще до парламентских выборов 15 октября приняло ведущее оппозиционное объединение «Гражданская коалиция». Согласно польскому закону о государственном трибунале, абсолютного большинства в сейме, которым обладает коалиция, достаточно, чтобы привлечь финансиста к суду.

Нацбанк Польши является центральным банком страны и, по Конституции, отвечает за поддержание ценовой стабильности, за сохранность золотого запаса и имеет право на выпуск польской валюты.

Ранее, 1 декабря, опрос показал, что президент Польши Анджей Дуда впервые лишился лидерства в рейтинге доверия среди поляков. Он опустился на пятое место, получив одобрение 39% опрошенных.

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Новым лидером рейтинга доверия стал спикер сейма Шимон Холовня (49%). За ним расположились мэр Варшавы Рафал Тшасковский (47%) и бывший премьер-министр Дональд Туск (43%).

В октябре парламентские выборы в Польше выиграла партия «Право и справедливость» с результатом 35,38%. Также вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение, по которому Туск должен был стать главой правительства.

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