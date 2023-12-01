Соцслужба заявила о потере Дудой лидерства в рейтинге доверия среди поляков

Президент Польши Анджей Дуда впервые лишился лидерства в рейтинге доверия среди поляков. Об этом 1 декабря сообщила социологическая служба Ibris в своем X (бывшем Twitter).

Глава государства опустился на пятое место, получив одобрение 39% опрошенных. При этом о недоверии ему заявили 52,5% поляков. Раньше Дуда в течение восьми лет занимал первую позицию рейтинга, достигая рекордного уровня одобрения в 52,3%.

Новым лидером рейтинга доверия стал спикер сейма Шимон Холовня (49%). За ним расположились мэр Варшавы Рафал Тшасковский (47%) и бывший премьер-министр Дональд Туск (43%).

Ранее, 28 ноября, американская газета Politico назвала Туска самым влиятельным человеком Европы. По ее мнению, лидер польской оппозиции является надеждой центристов по всему европейскому континенту, которые «в отчаянии наблюдают, как популистские силы переходят с маргиналов в правительство».

В октябре парламентские выборы в Польше выиграла партия «Право и справедливость» с результатом 35,38%. Также вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение, по которому Туск должен был стать главой правительства.

13 ноября Дуда назначил на должность премьер-министра Матеуша Моравецкого, который возглавлял кабмин республики с 2017 года. Кроме того, он поручил новому премьеру сформировать правительство.

Шаг Дуды по предоставлению мандата на формирование правительства Моравецкому многие эксперты в беседе с «Известиями» 15 ноября сочли попыткой главы государства отсрочить неизбежный приход к власти Туска, партия которого показала хорошие результаты на выборах.