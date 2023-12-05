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Песков заявил об отсутствии сейчас конкретики в вопросе амнистии для женщин

Песков: конкретики по вопросу амнистирования некоторых категорий женщин пока нет
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Фото: РИА Новости/Денис Гуков
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Вопрос амнистирования некоторых категорий женщин, отбывающих наказание, только предстоит рассмотреть, никакой конкретики по нему нет. Об этом 5 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который на встрече с участниками президентского Совета по правам человека 4 декабря поддержал амнистию некоторых женщин. Однако, как заметил Песков, провести ее быстро, например до конца года, невозможно.

«Сначала надо обсудить детали, выработать позицию, а потом уже конкретно о чем-то говорить», — уточнил Песков.

Он также отметил, что на данный момент нельзя сказать о каких-либо персоналиях, которые могли бы попасть под амнистию.

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Выступая на заседании, Путин, в частности, обратил внимание на сроки наказания за экономические преступления, отметив, что наказания в виде 7–10 лет спорные и требуют обсуждения этого вопроса и проработки улучшения законодательства.

До этого, 8 декабря 2022 года, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что министерство также запретило надевать «кандалы» — средство ограничения подвижности «Ажур», которое надевают как на руки, так и на ноги женщин фигурантов экономических дел и подростков. В МВД указали, что нормативные акты предусматривают дифференцированный подход к использованию наручников и других специальных средств.

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