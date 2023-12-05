Политолог объяснил цель расширения производства Финляндией боеприпасов для Киева

Финляндия хочет повысить свою значимость в НАТО посредством военной помощи Украине. Об этом «Известиям» 5 декабря заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник Александр Перенджиев.

Ранее во вторник издание Iltalehti со ссылкой на министра обороны Финляндии Антти Хакканен сообщило, что власти страны в ближайшие несколько недель примут решение об увеличении производства артиллерийских боеприпасов для Украины.

«В данном случае явно недружественный шаг со стороны Финляндии. Финляндия хочет прогнуться перед НАТО, показать, что они впереди планеты всей. Ни у кого нет снарядов уже — ни у Германии, ни у Франции, а у Финляндии есть, она впереди НАТО всей», — сказал Перенджиев.

По мнению политолога, в данном случае Финляндия преследует цель повысить свою значимость в НАТО и в целом среди западных стран, используя для этого украинский кризис.

По словам главы минобороны Финляндии, планы по производству боеприпасов для Киева уже готовы, а решение о начале изготовления, предположительно, будет принято до 25 декабря.

До этого, 17 ноября, пресс-служба правительства Финляндии сообщила, что республика направит дополнительные поставки военной техники на Украину. Данный пакет помощи оценивался в €100 млн, его содержимое не раскрывалось.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.