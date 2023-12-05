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Курс евро на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 7 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Курс евро превысил 99 рублей впервые с 7 ноября, это следует из данных Московской биржи 5 декабря.

В 7:30 мск евро превысил отметку 99,05 рубля и продолжил расти. Около 7:40 евро достиг отметки 99,21 рубля.

В свою очередь доллар в 7:40 мск достиг уровня 91,48 рубля, юань — 12,8 рубля.

Экономист спрогнозировал укрепление рубля до конца года

Накануне эксперты спрогнозировали курс американской валюты. По словам управляющего директора по инвестициям УК ПСБ Николая Ряскова, в конце года доллар будет стоить примерно 95 рублей. Рясков отметил, что американская валюта дорожает на торгах второй день.

До этого, 1 декабря, курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с 20 ноября. Так, в тот день на 13:03 американская валюта выросла на 0,65% — до 90,03 рубля. Тогда же курс евро поднялся до 98,22 рубля (+0,84%), а юань до 12,588 рубля (+0,79%).

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