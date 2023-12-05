Врач выделил наиболее уязвимую перед морозом группу людей
Наличие у людей сердечно-сосудистых заболеваний может отрицательно сказаться на восприимчивость к зимнему холоду. Об этом во вторник, 5 декабря, в беседе с ТАСС рассказал сердечно-сосудистый хирург, кардиолог и врач общей практики Владимир Хорошев.
«Негативное влияние мороз оказывает на людей с гипертонической болезнью, с артериальной гипертензией», — указал он.
Помимо этого, Хорошев отметил, что холодная погода может также отрицательно сказаться и на тех, кто перенес инфаркт.
Отдельное внимание эксперт уделил и важности наличия перерывов при уборке снега во время мороза, указав, что если «человек почувствовал даже незначительную усталость, то это уже сигнал об опасности».
Врач также подчеркнул, что перед тем, как выйти на улицу, следует уделить несколько минут температурной адаптации организма и совершить несколько глубоких вдохов.
30 ноября врач акушер-гинеколог «СМ-Клиника», к.м.н. Виктория Одинокова рассказала, что с наступлением холодов, в условиях снижения иммунитета, у женщин могут чаще возникать или обостряться различные заболевания мочеполовой системы. По ее словам, при необходимости следует пересмотреть свой гардероб, отдав предпочтение верхней длинной одежде. Также врач обратила внимание, что зимой снижается температура и относительная влажность воздуха, а в хорошо отапливаемых помещениях воздух становится сухим, что может неблагоприятно сказываться на сухости слизистых и кожных покровов, в том числе в интимной области.