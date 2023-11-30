Гинеколог рассказала, как защитить женское здоровье зимой

С наступлением холодов, в условиях снижения иммунитета, у женщин могут чаще возникать или обостряться различные заболевания мочеполовой системы. О том, какие меры помогут защитить женское здоровье в холодное время года, «Известиям» 30 ноября рассказала врач акушер-гинеколог «СМ-Клиника», к.м.н. Виктория Одинокова.

Врач отметила, что причиной развития данных заболеваний, в первую очередь, являются инфекции, передаваемые половым путем.

«Снизить риск развития гинекологических заболеваний зимой можно, пересмотрев свой рацион: сократить потребление хлебобулочных изделий, острой и соленой пищи, алкоголя, увеличить в рационе количество кисломолочных продуктов. Необходимо соблюдать правила интимной гигиены — использовать специальные средства для интимной области, отказаться от ношения стрингов и радикальной интимной эпиляции. Очень важна гигиена половой жизни — использование методов барьерной контрацепции при смене полового партнера, прием душа, опорожнение мочевого пузыря после полового контакта», — рассказала гинеколог.

По ее словам, при необходимости следует пересмотреть свой гардероб, отдав предпочтение верхней длинной одежде. Важно избегать стрессовых ситуаций, отказаться от курения и не забывать про ежедневную умеренную физическую активность.

Также врач обратила внимание, что зимой снижается температура и относительная влажность воздуха. В хорошо отапливаемых помещениях воздух становится сухим, что может неблагоприятно сказываться на сухости слизистых и кожных покровов, в том числе в интимной области. Особое внимание на это необходимо обратить женщинам старше 50 лет.

«Зимой женщинам в пери- и постменопаузальном периоде с профилактической целью следует использовать негормональные лубриканты, способные связывать и удерживать молекулы воды в клетках, поддерживать нормальный уровень Ph, служить барьером для проникновения инфекции, предотвращая риск развития воспалительных заболеваний», — отметила гинеколог.

Кроме того, гинеколог отметила, что в условиях небольшого количества солнечных дней и низкой средней годовой температуры у жителей большинства регионов России наблюдается недостаток витамина D. А это, в свою очередь, способствует развитию эндокринной патологии, остеопороза и увеличивает риск переломов.

Поэтому женщинам, относящимся к группе высокого риска по дефициту витамина D, рекомендован его прием. Но перед этим необходимо определить с врачом оптимальную дозу. Также следует помнить, что для максимальной реализации витамина D необходимо адекватное поступление кальция. В связи с этом рекомендуется включить в рацион молочные продукты, кунжут, амарант, лесной орех и миндаль, — добавила специалист.

«Ни в коем случае не игнорируйте такие симптомы, как боли в нижних отделах живота и пояснице, учащенное и болезненное мочеиспускание, изменение характера выделений из половых путей, нарушение менструального цикла. Они могут свидетельствовать о наличии гинекологических воспалительных заболеваний и являются поводом для обращения к акушеру-гинекологу», — резюмировала Одинокова.

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