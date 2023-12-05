Гранатометчики рассказали о работе на южнодонецком направлении
Российские военнослужащие продолжают противостоять Вооруженным силам Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.
На видео показана работа автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя», который отличается своей мобильностью и скоростью нанесения удара.
Как подчеркнул российский военнослужащий с позывным Кран, на данный момент Вооруженные силы (ВС) РФ успешно ведут огонь по опорным пунктам ВСУ на расстоянии от двух до трех км.
Помимо этого, оператор противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) с позывным Азиат сообщил об успешном поражении всех выпущенных противником ракет.
Корреспондент также показал использование специальных маневренных квадроциклов, с помощью которых на южнодонецком направлении осуществляется пресечение попыток ВСУ прорвать оборону российских военных.
Ранее, 4 декабря, стало известно, что российские войска отразили за сутки пять атак ВСУ на краснолиманском направлении. Как указало Минобороны РФ, украинская армия потеряла до 280 военнослужащих, пять боевых бронированных машин «Козак» и три автомобиля на этом направлении. Также войска России отразили одну атаку противника на купянском направлении у Синьковки Харьковской области.
Ранее в этот день в Минобороны РФ показали, как на донецком направлении подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Южная» при поддержке авиации и огня артиллерии освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) Донецкой Народной Республики (ДНР). В ведомстве добавили, что противник бежал, бросив раненых и убитых, часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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