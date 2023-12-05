Реклама
Прямой эфир
Мир
ВОЗ зарегистрировала более 200 атак по медицинским объектам в секторе Газа
Армия
Танкисты РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ на краснолиманском направлении
Армия
ВСУ потеряли до 100 военных убитыми и ранеными на южнодонецком направлении
Армия
ВС РФ пресекли действия группы минирования ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
Палата представителей вынесет решение по импичменту Байдену в начале 2024 года
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
Мир
Два палестинца погибли в результате израильского рейда в городе Дженин
Мир
NBC узнал о провалившихся переговорах в сенате США по финансированию Украины
Мир
Более 288 т гумпомощи доставили из РФ жителям Газы
Мир
Постпред Франции призвал СБ ООН пойти дальше гуманитарных пауз в Газе
Происшествия
ВСУ выпустили более 30 снарядов за час по Донецку и Горловке
Мир
WSJ узнала о возможном затоплении Израилем туннелей в Газе морской водой
Армия
Расчеты FPV-дронов ВДВ разгромили пехоту ВСУ под Артемовском
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 3 км
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –10 градусов в Москве 5 декабря
Сюжет:

Гранатометчики рассказали о работе на южнодонецком направлении

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военнослужащие продолжают противостоять Вооруженным силам Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

На видео показана работа автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя», который отличается своей мобильностью и скоростью нанесения удара.

Как подчеркнул российский военнослужащий с позывным Кран, на данный момент Вооруженные силы (ВС) РФ успешно ведут огонь по опорным пунктам ВСУ на расстоянии от двух до трех км.

Помимо этого, оператор противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) с позывным Азиат сообщил об успешном поражении всех выпущенных противником ракет.

Корреспондент также показал использование специальных маневренных квадроциклов, с помощью которых на южнодонецком направлении осуществляется пресечение попыток ВСУ прорвать оборону российских военных.

Батальоны против огня: ВФУ заблокированы в районе Крынок
Среднее время жизни украинского боевика на левом берегу Днепра — чуть больше двух суток

Ранее, 4 декабря, стало известно, что российские войска отразили за сутки пять атак ВСУ на краснолиманском направлении. Как указало Минобороны РФ, украинская армия потеряла до 280 военнослужащих, пять боевых бронированных машин «Козак» и три автомобиля на этом направлении. Также войска России отразили одну атаку противника на купянском направлении у Синьковки Харьковской области.

Ранее в этот день в Минобороны РФ показали, как на донецком направлении подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Южная» при поддержке авиации и огня артиллерии освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) Донецкой Народной Республики (ДНР). В ведомстве добавили, что противник бежал, бросив раненых и убитых, часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023