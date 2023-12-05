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Многократное вовлечение детей в преступления внесут в Уголовный кодекс

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В УК введут отдельный состав преступления –– вовлечение детей в совершение трех и более преступлений небольшой и средней степени тяжести. Такой законопроект, подготовленный МВД, планируют в ближайшее время направить в Госдуму (есть в распоряжении «Известий»).

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Сейчас наказание существует только за однократное такое деяние, а если ребенка привлекли к нескольким преступлениям, это не считается отягощающим обстоятельством. Но в судах в последние годы рассматривалось много дел, когда детей вовлекали, в частности, в серию краж –– от семи до 10 случаев на одного ребенка, указывается в пояснительной записке. При этом взрослые, использовавшие детей, в основном получают на практике лишь около двух лет лишения свободы или ее ограничения.

Согласно базе судебных решений, в 2022 году по всем частям ст. 150 УК РФ о вовлечении детей в преступления вынесено 245 приговоров, из которых два –– оправдательными. К условному лишению свободы приговорено 164 человека, что составляет более половины приговоров, рассказал «Известиям» председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.

Теперь за постоянное использование детей для совершения преступлений будет караться наказанием от пяти до восьми лет лишения свободы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тюремный рок: за вовлечение детей в преступления ужесточат наказание

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