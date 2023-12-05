«Росатом» продемонстрировал успешную работу в реализации проектов малой мощности

Госкорпорация «Росатом» продолжает активную реализацию проектов строительства атомных электростанций (АЭС) малой мощности. Об этом 5 декабря сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на полях 8-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) в Дубае (ОАЭ).

«У «Росатома» в работе полный спектр проектов малых АЭС — это и наземные, и плавучие энергоблоки. Есть различные вариации мощности», — отметил он.

Лихачев также подчеркнул успешную работу первой в мире российской плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов», которая с конца 2019 года выработала уже более 700 млн киловатт-часов электроэнергии для самого северного города РФ Певека.

4 декабря сообщалось, что «Росатом» планирует построить в Монголии АЭС малой мощности. Соответствующий документ между госкорпорацией и монгольской компанией Mon-Atom был подписан на полях. Помимо этого, в «Росатоме» отметили растущий запрос на АЭС малой мощности.

Ранее, 29 ноября, гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев рассказал, что АЭС появятся еще в семи регионах России. По его словам, в корпорации видят подробно «горизонт до 2035 года с точки зрения российской стройки». Лихачев добавил, что в результате появления новых АЭС российская атомная энергетическая мощность вырастет не в два, а в полтора раза, поскольку в 2030-е годы будут выводить из эксплуатации энергоблоки предыдущего поколения.