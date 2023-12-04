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Путину передали картину от девочки-инвалида из ЛНР

Путину передали картину от девочки-инвалида из ЛНР

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Фото: РЕН ТВ
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Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) 4 декабря получил в подарок картину, написанную девочкой из Луганской Народной Республики (ЛНР).

Член СПЧ Ольга Демичева отметила, что автором картины является 11–летняя Ксюша, инвалид-колясочник.

«Она очень хорошо рисует и очень просила меня передать вам нарисованный специально для вас рисунок. Она назвала этот рисунок «Москва. Кремль. Путин», — сообщила она.

Глава государства передал девочке самые лучшие пожелания, поблагодарил за подарок и пожелал здоровья.

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Ранее в тот же день Путин заявил о намерении ввести всероссийский статус для многодетных семей. Он также отметил, что власти занимаются решением этого вопроса.

4 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала про меры поддержки семей в России. Она отметила, что одним из государственных приоритетов РФ является совершенствование семейной политики и для президента России вопросы семейной политики всегда являлись одним из главных приоритетов, поэтому Совфед также активно работает над реализацией этого направления.

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