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Цукерберг продал акции Meta почти на $200 млн

Цукерберг впервые за два года продал акции Meta на $185 млн
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Фото: Global Look Press/Sven Hoppe
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Американский миллиардер, глава Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг впервые за два года продал акции компании на сумму около $185 млн. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные американского регулятора.

По информации агентства, в ноябре подконтрольные Цукербергу благотворительные организации реализовали на рынке приблизительно 682 тыс. его акций. Продажа последовала за ростом их стоимости, который достиг 172% к концу месяца, превысив аналогичные показатели почти всех крупных технологических компаний США.

В прошлый раз Цукерберг продал акции в ноябре 2021 года, уточняют журналисты. В 2022 году он воздержался от реализации ценных бумаг на фоне негативных финансовых показателей компании.

В настоящее время 39-летнему миллиардеру принадлежит около 13% Meta, что является большей частью его состояния в $117,7 млрд. Он находится на девятой строчке рейтинга самых богатейших людей по версии Bloomberg.

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Ранее, 3 июля, Цукерберг занял второе место в рейтинге агентства среди людей, заработавших больше всего за предыдущие шесть месяцев. Его доходы за указанный период составили $58,9 млрд.

До этого, в конце мая, издание назвало состояние Цукерберга самым быстро растущим в 2023 году в сравнении с другими миллиардерами.

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