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Bloomberg назвало состояние Цукерберга самым быстро растущим в 2023 году

Bloomberg: состояние Цукерберга в 2023 году выросло на рекордные $44,3 млрд
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Состояние главы американской корпорации Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марка Цукерберга в этом году выросло на $44,3 млрд — самый большой и быстрый показатель в сравнении с другими миллиардерами, сообщило агентство Bloomberg.

Агентство пояснило, что акции Metastock резко выросли на фоне сокращения расходов и запланированных новых продуктов.

«В прошлом году Марк Цукерберг пошел ва-банк ради метавселенной и был готов на многое, чтобы доминировать в виртуальной реальности. И это стоило ему немалых денег. В какой-то момент его состояние упало более чем на $100 млрд — ошеломляющий спад для миллениала, который всего несколько лет назад был третьим по богатству человеком в мире», — сказано в материале от 19 мая.

Агентство уточняет, что до сих пор в этом году Цукерберг был сосредоточен на физическом мире — сначала сократил расходы в своей Meta Platforms Inc., а теперь работает над реальным конкурентом Twitter Илона Маска. Bloomberg News сообщило, что платформа Instagram Meta планирует запустить конкурента Twitter в следующем месяце. По словам людей, осведомленных в этом вопросе, текстовое приложение уже тестируется со знаменитостями и влиятельными людьми.

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30 апреля издание The Washington Post со ссылкой на анонимные жалобы работников компании сообщило, что в коллективе Meta (организация признана экстремистской в РФ) растет недоверие к Цукербергу на фоне массовых сокращений. В числе проблем организации указывали ​низкую окупаемость инвестиций в «метавселенную».

14 марта Цукерберг объявил о сокращении 10 тыс. штатных сотрудников холдинга. Он назвал решение об увольнении необходимой мерой для «улучшения финансовых показателей» в трудный период.

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