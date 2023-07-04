Илон Маск за полгода заработал больше всего денег среди миллиардеров

Американский предприниматель Илон Маск занял первую строчку в рейтинге среди людей, заработавших больше всего денег за последние шесть месяцев. Об этом 3 июля сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что Маск за последние шесть месяцев заработал $96,6 млрд. Итого состояние миллиардера составило $234 млрд.

Второе место занял основатель компании Meta (признана экстремистской в РФ) Марк Цукерберг с доходом в $58,9 млрд. На третьей строчке расположился основатель корпорации Amazon Джефф Безос, за ним идут один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон и президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно.

Как отмечает агентство, 500 богатейших людей мира смогли заработать в общей сложности $852 млрд за первую половину 2023 года. При этом каждый член рейтинга Bloomberg за последние полгода зарабатывал в среднем $14 млн в день. Этот период стал лучшим для миллиардеров со второй половины 2020 года, когда экономика восстановилась после спада, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее, 5 июня, стоимость нейротехнологической компании Маска Neuralink достигла $5 млрд после получения разрешения на проведение клинических испытаний по вживлению чипа в человеческий мозг.

1июня Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира. По данным Bloomberg, его состояние оценивается в $192 млрд. Глава группы LVMH Бернар Арно со $187 млрд опустился на второе место.