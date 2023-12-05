Врач рассказала о связи электронных сигарет и преддиабета
Научные исследования показали, что использование электронных сигарет повышает риск развития преддиабета. Об этом «Известиям» 5 декабря рассказала врач-эндокринолог, заведующая лабораторией биомаркеров старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. Любовь Мачехина.
«Опасность представляет жидкость, содержащаяся в электронной сигарете. Помимо никотина в ее состав входят ароматизаторы и целый ряд химических веществ. При нагревании этого «коктейля» образуется аэрозоль, который вдыхает человек во время курения. Попадая в организм, аэрозоль вызывает резистентность (невосприимчивость) к инсулину, что и становится причиной скачка уровня сахара в крови», — рассказала Мачехина.
Она отметила, что электронные сигареты при своей доступности и кажущейся безобидности являются спорной альтернативой обычным сигаретам. Кроме того, вейпы весьма популярны среди детей и подростков, а диабет II типа продолжает молодеть.
Врач также предупредила, что одновременное курение электронных и обычных сигарет в разы увеличивает риски развития преддиабета и других хронических заболеваний.
Преддиабет — это состояние, предшествующее развитию сахарного диабета II типа. Оно обычно не имеет явных симптомов и характеризуется повышенным уровнем сахара в крови. Преддиабет увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, может стать причиной атеросклероза, инсульта и заболеваний периферических сосудов.
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